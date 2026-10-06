Anh cảnh báo trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel

Tổng Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Ảnh: Bộ Ngoại giao Anh

Thông tin do truyền thông Israel đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Anh và Israel tiếp tục căng thẳng liên quan chính sách định cư của Israel tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đại sứ Anh tại Israel Simon Walters ngày 5-10 đã chuyển thông điệp cảnh báo tới các quan chức Israel. Theo đó, nếu Israel vẫn đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, London có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel đang làm việc tại Đại sứ quán Israel ở London.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng sau khi Anh áp dụng các biện pháp nhằm vào hoạt động liên quan các khu định cư của Israel tại Bờ Tây. London cùng một số đối tác quốc tế đã tuyên bố các biện pháp hạn chế đối với những cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tài trợ hoặc tạo điều kiện cho hoạt động định cư và bạo lực của người định cư. Chính phủ Anh cho rằng, các khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Động thái của Anh đã vấp phải phản ứng mạnh từ phía Israel. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar sau đó tuyên bố một loạt biện pháp đáp trả, trong đó có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Israel cũng yêu cầu chấm dứt một số hoạt động của Anh liên quan phối hợp viện trợ cho Gaza và chương trình đào tạo lực lượng an ninh Palestine tại Bờ Tây.

Theo kế hoạch của Israel, việc đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem sẽ có hiệu lực vào ngày 8-10. Cơ quan này phụ trách quan hệ của Anh với người Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Gaza, đồng thời xử lý các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và lãnh sự.

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