Anh cảnh báo AI có thể làm gia tăng nguy cơ từ vũ khí sinh học

Phát biểu tại cuộc họp thường niên thông báo về các mối đe dọa an ninh ở trụ sở MI5 tại London, ông McCallum cho biết AI đang làm gia tăng năng lực của cả các đối tượng tấn công mạng và lực lượng phòng thủ. Theo ông, công nghệ này có thể tạo ra những thách thức chưa từng có, khi các hệ thống AI ngày càng có khả năng xử lý thông tin và đưa ra những phương án vượt quá năng lực thông thường của con người.

Ông McCallum thông báo MI5 đã thành lập Trung tâm Đánh giá mối đe dọa từ AI trong năm nay. Trung tâm có nhiệm vụ tập hợp chuyên môn từ nhiều cơ quan để phân tích toàn diện các nguy cơ, đánh giá khả năng thực tế của công nghệ và phân biệt giữa những cảnh báo có cơ sở với các nhận định cường điệu.

Người đứng đầu MI5 cho biết cơ quan này đã phát hiện các nghi phạm sử dụng AI để hỗ trợ do thám, thu thập thông tin về mục tiêu và nâng cao khả năng tấn công, trong đó có việc sử dụng thiết bị bay không người lái tích hợp AI.

Theo ông McCallum, những diễn biến trên cho thấy AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực đánh giá, dự báo và ứng phó với các mối đe dọa an ninh, đặc biệt khi công nghệ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.