[Ảnh] Cận cảnh 2 tuyến giao thông kết nối trước ngày khai thác Sân bay Long Thành

Tuyến T1 là tuyến kết nối quan trọng, đồng thời là tuyến giao thông chính dẫn vào Sân bay Long Thành. Hiện nay, tuyến T1 đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và chỉnh trang cảnh quan. Hệ thống cây xanh cảnh quan trên tuyến đường này cũng đã được trồng đồng bộ. Ảnh: Phạm Tùng

Từ Sân bay Long Thành, lưu thông theo tuyến T1 sẽ tiến đến nút giao sân bay. Đây là nút giao kết nối tuyến T1, T2 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi lưu thông đến nút giao này, các phương tiện có thể rẽ sang tuyến T2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tiếp tục lưu thông theo nhu cầu. Ảnh: Phạm Tùng

Nếu tiếp tục lưu thông thẳng theo tuyến T1, các phương tiện sẽ đến nút giao giữa tuyến đường này với quốc lộ 51 và đường 25C. Theo thiết kế, tuyến đường T1 dài khoảng 4,3km, vận tốc thiết kế 80km/h. Hiện nay, tuyến T1 đã được đưa vào khai thác, phục vụ các phương tiện ra, vào khu vực Sân bay Long Thành. Khi sân bay chưa chính thức khai thác thương mại, tuyến đường giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư và cấu kiện siêu trường, siêu trọng phục vụ thi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Đường 25C kết nối trực tiếp với tuyến T1. Từ sân bay, đi theo đường T1 và tiếp tục lưu thông đến đường 25C, các phương tiện có thể tiếp cận đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Cát Lái khi hoàn thành xây dựng. Đây là tuyến giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối từ Sân bay Long Thành đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Tùng

Đường 25C có tổng chiều dài hơn 14km với phần lớn đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng đồng bộ. Riêng đoạn đầu tuyến dài hơn 2km, kết nối với tuyến T1 đang được đầu tư xây dựng. Đoạn tuyến này có quy mô mặt cắt đường hoàn chỉnh rộng 100m, trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang đường rộng 45m. Dự kiến, đoạn tuyến này sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 11-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Trong khi đó, từ nút giao sân bay, nếu đi theo tuyến đường T2, các phương tiện có thể kết nối lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoặc tiến đến nút giao Long Thành. Tuyến đường T2 dài khoảng 3,5km, chạy song song hai bên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến nay, một số đoạn và nhánh của đường T2 đã được đưa vào khai thác. Ảnh: Phạm Tùng

Khi đến nút giao Long Thành theo tuyến T2, các phương tiện có thể kết nối liên thông với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đây là tuyến cao tốc đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông chính giữa Sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu khai thác. Hiện nay, khoảng 22km của tuyến cao tốc này đang được thi công mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Ảnh: Phạm Tùng

Phạm Tùng (thực hiện)