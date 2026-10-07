Ảnh camera thường soi cận nhan sắc Shin Min Ah ở tuổi 42

Giữa lúc nhiều nữ diễn viên vướng tranh luận xoay quanh những lời nhận xét về ngoại hình, Shin Min Ah tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Pháp. Nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc được nhận xét là gần như không thay đổi theo thời gian.

Cụ thể, mới đây Shin Min Ah có mặt tại Paris để tham dự một show diễn của thương hiệu thời trang cao cấp. Xuất hiện trước truyền thông, nữ diễn viên lựa chọn trang phục mang tông trắng làm chủ đạo, gồm áo khoác và chân váy đồng điệu. Bên ngoài, cô phối thêm một thiết kế có chi tiết da màu đen, tạo sự tương phản và tăng vẻ cá tính cho tổng thể.

Hình ảnh của Shin Min Ah khi tham dự sự kiện ở Pháp. (Ảnh từ Chosun)

Điểm nhấn khác trong trang phục của Shin Min Ah là chiếc thắt lưng họa tiết da động vật, giúp định hình vòng eo và tạo điểm nhấn cho vóc dáng. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng một đôi boots cao cổ mang phong cách mạnh mẽ.

Trái ngược với vẻ sắc sảo của trang phục, Shin Min Ah giữ kiểu tóc đen dài uốn gợn sóng nhẹ. Nụ cười đặc trưng của nữ diễn viên cũng giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn. Sự kết hợp giữa phong cách thời trang cá tính và nét đẹp ngọt ngào vốn có giúp Shin Min Ah tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý.

Đáng chú ý, ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo trẻ trung. Sau khi kết hôn với Kim Woo Bin, Shin Min Ah nhiều lần gây chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ trong những lần xuất hiện trước công chúng. Tại sự kiện lần này, thần thái và phong cách của cô tiếp tục trở thành tâm điểm.

Ảnh camera thường để lộ nhan sắc trẻ trung, tươi tắn của Shin Min Ah ở tuổi 42.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Shin Min Ah hiện chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án đáng chú ý là phim The Remarried Empress. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết web và webtoon nổi tiếng cùng tên, thuộc thể loại tình cảm, kỳ ảo. Sự trở lại của Shin Min Ah trên màn ảnh đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi cô tiếp tục duy trì sức hút ở cả lĩnh vực thời trang lẫn diễn xuất.

Shin Min Ah sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều bộ phim như My Girlfriend Is a Gumiho, Hometown Cha-Cha-Cha, Oh My Venus, Our Blues,...

Sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng lối diễn xuất tự nhiên, Shin Min Ah được yêu mến qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2025, cô kết hôn với nam diễn viên Kim Woo Bin sau nhiều năm hẹn hò. Hiện cô tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất với nhiều dự án mới.