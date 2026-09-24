Anh: Các ngân hàng lớn lần đầu giao dịch bằng tiền gửi mã hóa

Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các ngân hàng lớn của Anh vừa thực hiện những giao dịch liên ngân hàng đầu tiên trên thế giới bằng tiền gửi mã hóa, tức tiền gửi ngân hàng được đưa lên nền tảng blockchain - công nghệ giúp lưu trữ và xác nhận các giao dịch. Các ngân hàng cho rằng cách này có thể giúp giao dịch rẻ và hiệu quả hơn.

Lloyds, NatWest và Barclays đã thực hiện hai giao dịch thế chấp, trong khi HSBC cùng hai ngân hàng khác thử nghiệm mua hàng trực tuyến. Trong giao dịch mô phỏng, tiền chỉ được chuyển cho người bán sau khi hàng được giao, giúp hạn chế gian lận. Các ngân hàng cũng thử nghiệm tự động chuyển tiền khi giao dịch bất động sản hoàn tất.

Các thử nghiệm thuộc dự án “Great British Tokenised Deposit” do Hiệp hội Tài chính Anh (UK Finance) điều phối. Ngân hàng trung ương Anh (BoE) khuyến khích các ngân hàng phát triển tiền gửi mã hóa thay vì stablecoin - loại tiền kỹ thuật số thường do các công ty tư nhân phát hành và neo giá vào USD hoặc các đồng tiền khác. Tiền gửi mã hóa có địa vị pháp lý như tiền gửi ngân hàng.

UK Finance sẽ xây dựng các quy định để đưa dự án vào hoạt động chính thức. Trong quý 1 năm 2027, các ngân hàng tham gia dự kiến phát hành ba trái phiếu kỹ thuật số, có thể giao dịch và thanh toán bằng tiền gửi mã hóa./.