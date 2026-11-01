'Anh cả TVB' Trần Hào phản ứng khi bạn gái cũ yêu doanh nhân 70 tuổi

Trần Hào là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và có vị trí vững chắc của TVB. Không chỉ sở hữu sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý, cuộc sống hôn nhân viên mãn của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Trần Hào xuất hiện tại một sự kiện và bất ngờ được truyền thông đặt câu hỏi về chuyện tình cảm của bạn gái cũ Liêu Bích Nhi. Trước thông tin nữ diễn viên đã công khai hẹn hò doanh nhân 70 tuổi, nam diễn viên lựa chọn giữ thái độ né tránh và từ chối đưa ra bình luận.

"Vẫn câu nói đó thôi, xin phép miễn bình luận", Trần Hào ngắn gọn chia sẻ khi được hỏi về chuyện tình của người yêu cũ.

Trần Hào từ chối nói về bạn gái cũ. (Ảnh từ Sohu)

Động thái của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Trần Hào và Liêu Bích Nhi từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Tâm Hoa Phóng, sau đó trở thành cặp tình nhân được đông đảo khán giả yêu mến. Trong nhiều năm bên nhau, Trần Hào và Liêu Bích Nhi từng được xem là "kim đồng ngọc nữ" của TVB.

Tuy nhiên, mối tình này cuối cùng không đi đến cái kết viên mãn. Sau khi chia tay, câu nói: "Tôi không thể cho cô ấy những gì cô ấy muốn" của Trần Hào từng trở thành chủ đề được bàn luận. Phát ngôn này khiến Liêu Bích Nhi vướng phải những tranh cãi liên quan đến chuyện tình cảm trong một thời gian dài, thậm chí bị gắn với những nhận xét không tích cực về vật chất.

Trong khi đó, chuyện tình mới của Liêu Bích Nhi gần đây trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên từng bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên doanh nhân Lữ Lễ Chương. Đến ngày 25/10, cô chính thức công khai mối quan hệ với doanh nhân 70 tuổi. Cả hai có khoảng cách tuổi tác 23 tuổi.

Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Liêu Bích Nhi cho biết cô cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng khẳng định hiện tại chưa có kế hoạch kết hôn. Việc cô công khai chuyện tình mới cũng khiến tên tuổi của Trần Hào một lần nữa được nhắc đến bởi mối quan hệ trong quá khứ của hai người.

Liêu Bích Nhi và Trần Hào từng có thời gian hẹn hò.

Trần Hào sinh năm 1971, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong. Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám và được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Từ những vai diễn chính trực, hài hước cho đến các nhân vật có nội tâm phức tạp, nam diễn viên đều để lại dấu ấn riêng.

Nhờ sự nghiệp bền bỉ và vị thế vững chắc tại TVB, Trần Hào thường được khán giả gọi bằng những cái tên như "anh cả TVB". Ở tuổi ngoài 50, anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và là một trong những gương mặt được nhà đài tin tưởng.

Về đời tư, Trần Hào kết hôn với nữ diễn viên Trần Nhân Mỹ và có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ cùng các con. Bên cạnh công việc diễn xuất, nam nghệ sĩ cũng dành nhiều thời gian cho gia đình và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị.