Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV, năm 2026.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu khai mạc Lễ Trao giải, đánh giá các tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động những đổi thay của nông nghiệp, nông thôn và đời sống người nông dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng các tác giả đoạt giải, đồng thời đề nghị các nhà báo tiếp tục đi sâu phản ánh thực tiễn, phát hiện và lan tỏa những giải pháp thiết thực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Loạt bài “Lá chắn xanh của đất nước trước thách thức thiên tai khốc liệt” của Báo Nhân Dân đoạt giải B, phản ánh vai trò của rừng trong phòng, chống thiên tai và yêu cầu nâng cao chất lượng, giá trị sinh thái của hệ sinh thái rừng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tham quan triển lãm ảnh, nơi giới thiệu những tác phẩm phản ánh cả thành tựu và những vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mùa giải thứ tư năm 2026 có nhiều đổi mới về nội dung, quy mô và cơ cấu giải thưởng, thu hút sự tham gia của các nhà báo, phóng viên từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực, sự sáng tạo của các nhà báo, phóng viên chuyên và không chuyên, khích lệ tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa tri ân Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.