[Ảnh] Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước qua 'Tiết học biên cương'

Tiết học biên cương được tổ chức dưới chân Cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, cột cờ cao 31,43m tượng trưng cho đỉnh Fansipan nóc nhà Đông Dương cao 3.143m. (Ảnh: CÔNG HẢI)

“Tiết học biên cương” được tổ chức dưới chân Cột cờ Lũng Pô - “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” mang ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ. Trong tiết học, các em được tìm hiểu đường biên, mốc quốc giới, quan sát các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hành tuần tra và tham gia lễ chào cờ giúp các em hiểu hơn về công việc của những người lính mang quân hàm xanh, cũng như trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Bùi Trung Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung trực tiếp giảng dạy cho các em về các nội dung liên quan biên giới. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các em học sinh chăm chú nghe giảng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Việc trực tiếp được giao lưu, hỏi đáp ngoài thực địa giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn. Những kiến thức về biên giới được gắn liền với thực địa cũng giúp các em hào hứng, phấn khởi. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đội mẫu thực hành công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát của Bộ đội Biên phòng để học sinh quan sát. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các em học sinh được hướng dẫn thực hiện động tác chào cột mốc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các động tác được chỉnh sửa tỉ mỉ, giúp các em hiểu hơn về công việc của những người lính mang quân hàm xanh. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Buổi học khép lại bằng Lễ chào cờ, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tiếng hát Quốc ca vang lên đầy thiêng liêng và tự hào. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cán bộ, chiến sĩ trò chuyện với các em học sinh sau buổi học ngoại khóa. (Ảnh: CÔNG HẢI)