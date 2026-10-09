[Ảnh] Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước qua 'Tiết học biên cương'
Nhằm bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước và nhận thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Lào Cai) tổ chức “Tiết học biên cương” cho học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung.
“Tiết học biên cương” được tổ chức dưới chân Cột cờ Lũng Pô - “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” mang ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ. Trong tiết học, các em được tìm hiểu đường biên, mốc quốc giới, quan sát các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hành tuần tra và tham gia lễ chào cờ giúp các em hiểu hơn về công việc của những người lính mang quân hàm xanh, cũng như trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-boi-dap-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc-qua-tiet-hoc-bien-cuong-post993945.html