[Ảnh] Biển đảo gần hơn sau hải trình gần 1.000 hải lý

Ngày mới trên đảo Thổ Chu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Năm 1993, Thổ Chu đón 17 hộ dân đầu tiên ra đảo, đến nay đảo có hơn 500 hộ dân với hơn 1.800 người, sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản﻿ và dịch vụ du lịch.

Khoảng cách hơn 220km với đất liền vẫn tác động trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, chăm sóc sức khỏe của người dân tại đảo.

Người dân gắn bó với nghề đi biển.

Ngư dân﻿ chuẩn bị lưới trước khi ra khơi.

Hơn 3 thập niên có dân cư sinh sống, trên đảo đã có điện, trường học, trạm y tế.

Năm 2026, đảo Thổ Chu được bổ sung vào quy hoạch xây dựng hệ thống cảng hàng không toàn quốc với sân bay được quy hoạch phục vụ cho sự phát triển của đảo.

Lực lượng vũ trang tham gia hoạt động cộng đồng tại đảo Thổ Chu.

Trên đảo có nơi tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hải quân hy sinh khi giải phóng đảo và hơn 500 đồng bào bị quân Khmer Đỏ sát hại.

Từ những hộ dân đầu tiên ra đảo, một cộng đồng hơn 1.800 người đã hình thành tại đây.

Khung cảnh thanh bình tại Thổ Chu.

Rời Thổ Chu, tàu KN-491 về Đặc khu Phú Quốc, tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn làm việc với lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển Tây Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng quà cho chiến sĩ quê Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nghĩa vụ tại Vùng 5 Hải quân.

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Thành phố Hồ Chí Minh dành kinh phí cho công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt tại Vùng 5 Hải quân.

Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân khẳng định, chuyến đi tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo.

Qua đó, đồng chí mong muốn sự kết nối giữa đất liền với biển, đảo, nhất là giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng biển Tây Nam tiếp tục được duy trì thiết thực, lâu dài.

Tàu KN-491 rời Đặc khu Phú Quốc tiếp tục hành trình hơn 120 hải lý đến Nhà giàn DK1/10. Nhà giàn được xây dựng từ năm 1994 trên vùng biển Tây Nam, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển, vùng trời, thềm lục địa và hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên biển.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cơ động bằng ca-nô vào Nhà giàn DK1/10.

Trung tá Mai Trường Vinh, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 cho biết đặc thù của hệ thống nhà giàn là nằm ở vòng ngoài, xa đất liền, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết biển theo mùa.

Cán bộ, chiến sĩ phải tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế, 100% quân số được huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và các phương án chiến đấu. Công tác trực quan sát, bảo đảm thông tin liên lạc, kiểm tra và bảo quản trang bị được duy trì thường xuyên.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn DK1/10.

Ngoài giờ trực, huấn luyện, cuộc sống trở về với những việc rất đời thường. Bộ đội trồng rau, chăn nuôi tăng gia, cải thiện bữa ăn.

Khi điều kiện cho phép, bộ đội chia sẻ thêm nước ngọt, rau xanh và nhu yếu phẩm cho tàu cá của ngư dân.

Nhà giàn còn là nơi ngư dân tìm đến khi cần sự hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp cứu bốn ngư dân gặp nạn trên biển, cấp nước ngọt cho sáu tàu cá cũng như tuyên truyền cho hằng trăm lượt tàu về khai thác hải sản đúng quy định.

Những người lính trẻ tự hào khi được góp sức trẻ bảo vệ biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Những "pháo đài thép" vững vàng giữa biển khơi Tây Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 chào tạm biệt đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh, hải trình gần 1.000 hải lý vừa đi qua đã để lại trong mỗi thành viên một điều cụ thể khi đã biết được ngoài những tọa độ trên biển là ai đang sống, ai đang làm nhiệm vụ và đất liền còn có thể làm gì đồng hành cùng họ.