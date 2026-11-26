Hai khu tập thể quân đội gồm 2 khối nhà H1 và H2 đối diện nút giao Giải Phóng-Vành đai 2, dự kiến sẽ có một phần diện tích nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng.

Để phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, khu tập thể cũ trên địa bàn hai phường Kim Liên và Phương Liệt nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Dãy 10 thuộc Khu tập thể Xếp dỡ đường sắt cũng có một phần diện tích dự kiến bị thu hồi.

Không gian sinh hoạt nơi đây vẫn đậm nét đặc trưng của những khu tập thể hình thành từ nhiều thập kỷ trước.

Hành lang, cầu thang và khu vực trước cửa các căn hộ được sử dụng làm nơi để đồ đạc, phương tiện.

Cách đó không xa, một phần nhà C2, khu tập thể Lắp máy số 10 đầu ngõ 208 đường Giải Phóng cũng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Các căn hộ tại đây có diện tích nhỏ, nhiều gia đình đã cơi nới ban công để tăng thêm không gian sử dụng.

Tại số 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, một phần diện tích của Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam dự kiến phải thu hồi để phục vụ dự án.

Qua nhiều năm, các hộ dân đã chủ động sửa chữa, cải tạo căn hộ, tận dụng ban công và những khoảng không gian nhỏ để phục vụ sinh hoạt gia đình.

Người dân sửa sang trang hoàng lại căn hộ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Nhiều mảng tường tại khu tập thể này đã có dấu hiệu nứt, bong tróc vôi vữa sau hàng chục năm sử dụng.

Tại khu tập thể H1 và H2, khu vực đối diện nút giao Giải Phóng-Vành đai 2, những tòa nhà cũ nằm sát các tuyến giao thông lớn.

Hai khu tập thể này có phần lớn diện tích dự kiến nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Một góc tường vàng đặc trưng tại tầng 3 khu tập thể quân đội H1 Phương Liệt với hệ thống công tơ điện, đường dây chằng chịt và hộp thiết bị chữa cháy mới trang bị. Tất cả những dấu tích sinh hoạt quen thuộc này sắp sửa khép lại sứ mệnh khi tòa nhà nằm trong diện giải tỏa phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Ở tầng 1, một phần diện tích của khu nhà 5 tầng được tận dụng làm nơi để ô tô, xe máy.

Bảng tin "Mời họp" tại khu tập thể quân đội H1 Phương Liệt, thông báo về buổi tổng kết năm 2026 và chuẩn bị cho các hoạt động di dời, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Ở góc bảng, hình vẽ chiếc va-li hành lý như một biểu tượng chia tay không gian sống cũ đã gắn bó nhiều thập kỷ.

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Kim Liên cho biết, phương án bồi thường, tái định cư sẽ được hoàn thành trước ngày 30/11 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.