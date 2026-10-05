[Ảnh] Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai
Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần hai đã diễn ra, với những màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.
Về phía Hà Nội, có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.
Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.
Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu. Những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống được kết nối trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.
Tiếp nối chương trình là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.
Một số hình ảnh đêm bế mạc:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-be-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-post992896.html