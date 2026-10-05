[Ảnh] Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Màn trình diễn ánh sáng tại lễ bế mạc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.

Về phía Hà Nội, có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ bế mạc.

Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Tiết mục từ đoàn nghệ thuật Iran.

Tiết mục của đoàn nghệ thuật Nga.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu. Những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống được kết nối trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Các nghệ sĩ trẻ trong nhóm UPRIZE.

Tiếp nối chương trình là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Tiết mục của ca nương Kiều Anh.

Liên khúc “Lý Mười thương – Lý Ngựa ô” do Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương và ca sĩ Hương Tràm thể hiện

Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân và Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lân trong tiết mục “Dạ cổ hoài lang – Về miền Tây”.

Một số hình ảnh đêm bế mạc: