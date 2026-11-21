Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên bế mạc.

Các đại biểu khách mời tham dự phiên bế mạc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên bế mạc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được thông qua với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.