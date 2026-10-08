[Ảnh] Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 8/10, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát 771 (theo Quyết định số 771-QĐ/TU ngày 29/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo) chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với các tập thể, cá nhân.