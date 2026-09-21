[Ảnh] Bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026

Chương trình nghệ thuật hoành tráng kết thúc chuỗi sự kiện Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Đêm bế mạc chương trình có sự góp mặt của các đại biểu trong nước, quốc tế và đông đảo khán giả theo dõi.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành.

Ban tổ chức tri ân các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều đóng góp trong sự kiện lần này.

Chương trình Bế mạc Festival không chỉ khép lại một hành trình, mà mở ra một dòng chảy tiếp nối - nơi những giá trị được trao truyền qua các thế hệ tiếp tục được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa trong nhịp sống đương đại.

Từ Hà Nội - nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, mỗi tiết mục là một sắc màu, một cung bậc cảm xúc, cùng hướng tới một hành trình mới: giữ gìn bản sắc, khơi nguồn sáng tạo và đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Những nghệ sĩ tham dự chương trình có sức hút lớn với đông đảo khán giả trẻ.

Qua góc nhìn nghệ thuật đương đại, những giá trị truyền thống được khoác lên diện mạo mới, trẻ trung và đầy sức sống.

Bản sắc Thăng Long - Hà Nội được trao truyền và tiếp nối qua các thế hệ.

Từ những nét văn hóa đặc trưng, dòng chảy di sản tiếp tục được lan tỏa trong nhịp sống trẻ trung, hiện đại và tinh thần hội nhập.

Các nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu Bế mạc chương trình.

Hình ảnh một Hà Nội năng động, cởi mở, sẵn sàng kết nối và chào đón bạn bè quốc tế.

Festival khép lại, nhưng “Dòng chảy Di sản” vẫn tiếp tục – từ những giá trị được trao truyền qua ngàn năm, được gìn giữ trong hiện tại và tiếp tục lan tỏa bằng sức sáng tạo của những thế hệ hôm nay, hướng tới tương lai.