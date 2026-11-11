Anh bắt quân nhân cấp cao Mỹ bị nghi làm gián điệp cho Nga, gần căn cứ NATO

Theo thông báo của Cảnh sát Thủ đô London, quân nhân 41 tuổi này bị bắt gần thành phố Gloucester, miền Tây Nam nước Anh vào hôm thứ Ba (10/11).

Người này bị nghi vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia năm 2023 của Anh, trong đó có các quy định liên quan đến tiết lộ thông tin được bảo vệ và hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài.

Cảnh sát xác nhận các cáo buộc liên quan đến Nga

Theo báo The Kyiv Post ngày 11/11, danh tính nghi phạm chưa được công bố, nhưng người này hiện vẫn bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát ở London. Các điều tra viên đang khám xét hai địa điểm tại hạt Gloucestershire.

Theo báo The Washington Post, quân nhân bị tình nghi được bố trí công tác tại doanh trại Imjin, nơi đặt trụ sở Bộ tư lệnh Quân đoàn Phản ứng nhanh Đồng minh của NATO.

Các quan chức am hiểu cuộc điều tra nói với The Washington Post rằng chưa có thông tin nhạy cảm nào được chuyển giao cho Nga.

FBI cảnh báo mối đe dọa gián điệp nghiêm trọng

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đánh giá vụ bắt giữ là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông Patel tuyên bố: “Vụ bắt giữ quan trọng này liên quan đến những cáo buộc hoạt động gián điệp, vốn là mối quan ngại đặc biệt nghiêm trọng đối với Mỹ và các đồng minh”.

Chuẩn tướng Sean Stinchon, Tư lệnh Bộ chỉ huy Phản gián Lục quân Mỹ, cho biết nghi phạm là một quân nhân cấp cao được giao quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Tướng Stinchon cảnh báo các mối đe dọa từ nội bộ vẫn là nguy cơ thường trực đối với an ninh quân sự.

Phó Trợ lý Cảnh sát trưởng Vicki Evans của Anh cho biết vụ bắt giữ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Anh và Mỹ, bao gồm FBI và các cơ quan phản gián quân đội.

Cảnh sát Anh cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chưa có thông báo nào về việc truy tố hoặc kết án nghi phạm.