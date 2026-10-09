Anh bắt giữ 2 người xâm nhập căn cứ quân sự do Mỹ quản lý

Cảnh sát Anh ngày 8/10 cho biết hai người đàn ông, 36 tuổi và 32 tuổi, đều là công dân Latvia đang cư trú tại Anh, đã bị bắt tại căn cứ RAF Molesworth, thuộc hạt Cambridgeshire. Hai người bị tạm giữ với cáo buộc xâm nhập trái phép và vào khu vực cấm với mục đích gây phương hại đến Vương quốc Anh.

Theo cảnh sát, một đội tuần tra an ninh đã phát hiện chiếc xe bị bỏ lại gần căn cứ. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện một lỗ hổng nhỏ trên hàng rào an ninh và bắt giữ hai người vào rạng sáng 8/10.

Bà Helen Flanagan, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố, cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến sự cố tại căn cứ RAF Fairford tuần trước. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang xem xét mọi khả năng.

RAF Molesworth từng là căn cứ không quân trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hiện là cơ sở không có hoạt động bay do Không quân Mỹ quản lý. Đây cũng là nơi đặt Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO, với hơn 200 nhân viên, đồng thời là địa điểm triển khai các hoạt động tình báo của Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Trước đó, ngày 27/9, một sự cố nghiêm trọng tại căn cứ RAF Fairford ở miền Tây Nam nước Anh đã dẫn đến việc bắt giữ 7 người đàn ông ở độ tuổi 20. Những người này sau đó được trả tự do và cho tại ngoại để phục vụ điều tra. Trong số đó có một người mang hai quốc tịch Anh và Iran. Sau vụ việc, Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-1 đang đồn trú tại căn cứ này. Hiện chưa rõ bản chất mối đe dọa tại RAF Fairford.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ngày 8/10 cho biết chính phủ Anh đang “cực kỳ cảnh giác” trước các mối đe dọa tiềm tàng đối với các cơ sở quân sự của mình. Ông nói trong một tuyên bố: “Việc bảo vệ các căn cứ của chúng tôi được thực hiện trên nhiều lớp, bao gồm các rào chắn vật lý, tuần tra, giám sát, theo dõi và khả năng chống máy bay không người lái”.