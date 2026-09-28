Anh bắt 5 người nghi âm mưu tấn công khủng bố gần căn cứ không quân do Mỹ sử dụng

Các đơn vị xử lý bom mìn của quân đội đã có mặt tại hiện trường, trong khi hàng chục ngôi nhà lân cận được sơ tán để đề phòng rủi ro trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra.

Theo ông Richard Ocone, một thám tử cấp cao tại hạt Gloucestershire, vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ người dân trong khu vực vào thời điểm ngay sau nửa đêm. Danh tính của những người đàn ông này chưa được công bố và cũng chưa có thông tin nào về động cơ gây án.

Bà Vicki Evans, một sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng Cảnh sát chống khủng bố, xác nhận: "Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và 5 người đàn ông vẫn đang bị tạm giữ. Như quý vị có thể hình dung, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác để làm rõ tình tiết của vụ việc".

Ngoài các cáo buộc liên quan đến chất nổ, những người này còn "bị bắt thêm vì nghi ngờ chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố", theo thông tin từ cảnh sát chống khủng bố. Luật chống khủng bố cho phép cảnh sát Anh tạm giữ nghi phạm trong tối đa 14 ngày trước khi chính thức buộc tội họ.

Nhóm 5 người đàn ông bị bắt liên quan đến vụ việc - Ảnh: Daily Mail

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bắt giữ này là "tuyệt vời" và cho biết Mỹ cùng Anh đã theo dõi những người này trong "một thời gian dài".

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông Anh dẫn các nguồn tin cho biết chiến dịch này không bắt nguồn từ thông tin tình báo, mà thay vào đó chính nhờ sự cảnh giác của người dân địa phương có thể đã đóng vai trò then chốt trong việc báo tin cho cơ quan chức năng.

Đại sứ quán Mỹ tại London đã đưa ra cảnh báo, yêu cầu công dân Mỹ tại Anh cần "thận trọng và chú ý đến an toàn cá nhân" sau vụ bắt giữ này.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy một robot xử lý bom mìn đang di chuyển giữa ba chiếc xe tải van màu trắng trong khu vực rừng cây gần căn cứ. Cửa sau của hai chiếc xe tải van đang mở và có thể thấy những vật thể lớn màu đen nằm rải rác xung quanh.

Vào tối 27/9, các nhóm phóng viên CNN có mặt gần hàng rào bao quanh căn cứ RAF Fairford đã nghe thấy âm thanh giống như hai vụ kích nổ có kiểm soát phát ra từ hướng Whelford.

Trước đó, Cảnh sát Gloucestershire thông báo với các phóng viên rằng "đơn vị xử lý bom mìn của quân đội vẫn đang kiểm tra ba chiếc xe gần ngôi làng này”.

Căn cứ không quân và nơi xảy ra vụ việc nhìn từ trên cao - Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail đã đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh một số cá nhân bị bắt giữ tại hiện trường vào rạng sáng 27/9 (giờ địa phương). Những người này dường như không mặc áo và đang bị trói tay ra sau lưng.

Một cư dân địa phương chia sẻ với CNN rằng bà nghe thấy tiếng trực thăng bay qua Whelford lúc 2 giờ sáng, và các xe của đội xử lý bom mìn đã đến nơi khoảng một giờ sau đó.

Ngôi làng này nằm gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại Fairford – nơi từng được các máy bay ném bom B-1 của Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ nhắm vào Iran, đồng thời là địa điểm tác chiến tiền phương của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu (Global Strike Command) thuộc Không quân Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm điều hành các cuộc tấn công tầm xa.