Anh bắt 5 người nghi âm mưu khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

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Cảnh sát Anh ngày 27/9 đã ra thông báo chính thức về vụ bắt giữ gần một căn cứ không quân đang được lực lượng Mỹ sử dụng. Theo đó, 5 đối tượng bị bắt là nam giới, bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ hành động khủng bố, trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trước đó, cảnh sát đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán người dân sống gần một căn cứ quân sự Căn cứ không quân Fairford của Lực lượng Không quân Hoàng gia ở Gloucestershire, Tây Nam England.

Đầu năm nay, Chính phủ Anh đã cho phép Không quân Mỹ sử dụng căn cứ này. Khoảng 30 xe của lực lượng ứng phó khẩn cấp, gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, đã được triển khai tại làng Fairford.

Lực lượng chức năng đã thiết lập vùng phong tỏa và đưa người dân đến một trung tâm giải trí gần đó để đảm bảo an toàn.

Trong thông báo chính thức, cảnh sát thủ đô London cho biết nhóm người trên bị bắt giữ sau khi đường dây khẩn cấp nhận được cuộc gọi thông báo về 3 phương tiện khả nghi đang đi về phía căn cứ không quân nói trên. Các đối tượng được cho là âm mưu dùng chất nổ thực hiện một vụ tấn công.

Lực lượng chống khủng bố xác nhận rằng cuộc điều tra tập trung vào vụ việc xảy ra vào đêm trước đó gần căn cứ quân sự nói trên. Hiện lối vào căn cứ được canh gác chặt chẽ.

Người phát ngôn chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đã được cập nhật thông tin về vụ việc, đồng thời đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của lực lượng khẩn cấp.

Đơn vị không quân Mỹ đang đóng tại căn cứ này cho biết không có quân nhân nào của đơn vị liên quan đến vụ việc. Hiện họ đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Anh để đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng hai bên cũng như cộng đồng xung quanh./.