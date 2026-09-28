Anh bắt 5 người nghi âm mưu khủng bố gần căn cứ có lực lượng Mỹ

Reuters cho biết vụ bắt giữ được tiến hành sáng 27/9 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát Anh nhận tin báo về việc có 3 chiếc xe tải van, được điều khiển bởi một nhóm người khả nghi, đang di chuyển về hướng căn cứ không quân Fairford tại khu vực Gloucestershire, miền Tây nước Anh.

Nhóm nghi phạm sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Guardian/BBC

Cả 5 nghi phạm đều đang bị tạm giữ với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác để làm rõ bối cảnh vụ việc”, Vicki Evans, Điều phối viên quốc gia cấp cao của lực lượng Cảnh sát Chống khủng bố Anh tuyên bố.

Theo báo Guardian, sau khi kiểm tra 3 phương tiện, nhà chức trách Anh đã tìm thấy các vật liệu nghi là thiết bị nổ tự chế. Khoảng 85 hộ dân tại một ngôi làng gần căn cứ Fairford được sơ tán trong thời gian lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Cảnh sát Anh cho biết, tình hình hiện đã được kiểm soát.

Fairford là một trong những căn cứ không quân quan trọng được Mỹ sử dụng tại Anh. Chính phủ Anh trước đó cho phép Mỹ triển khai máy bay ném bom từ căn cứ này để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran sau khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026.

Máy bay ném bom B-1B trong căn cứ Fairford. Ảnh: Reuters

Sau vụ bắt giữ nêu trên, an ninh tại một số căn cứ khác được Mỹ sử dụng ở Anh cũng được tăng cường. Reuters ghi nhận xe bọc thép và binh sĩ xuất hiện tại các cổng căn cứ không quân Lakenheath và Mildenhall ở miền Đông nước Anh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nghi phạm trong vụ việc đã bị giới chức Anh và Mỹ theo dõi từ lâu, đồng thời cáo buộc nhóm này có ý định gây “thiệt hại lớn” tại căn cứ. Ông cho rằng sự phối hợp giữa Mỹ và Anh đã góp phần ngăn chặn vụ việc.