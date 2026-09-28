Anh bắt 5 người liên quan nghi án khủng bố căn cứ không quân RAF Fairford

Theo Cảnh sát chống khủng bố Anh, khoảng 0 giờ 45 ngày 27-9, cảnh sát nhận tin báo về 3 phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía RAF Fairford. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, gần căn cứ này.

Ảnh minh họa: Sputniknews/TTXVN

Những người này ban đầu bị bắt với cáo buộc vi phạm đạo luật chất nổ, để tiếp tục điều tra cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố.

Cơ quan chức năng cũng thiết lập vành đai an ninh dài 400 m xung quanh các phương tiện để lực lượng xử lý bom mìn của quân đội kiểm tra.

Khoảng 85 hộ dân trong khu vực được yêu cầu sơ tán tạm thời. Một trung tâm giải trí gần đó được mở làm nơi tiếp nhận những người không thể đến ở nhờ người thân hoặc bạn bè.

RAF Fairford là căn cứ thuộc Anh nhưng được Không quân Mỹ sử dụng. Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các máy bay ném bom tại căn cứ này để tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở tên lửa của Iran. Điều này khiến an ninh tại khu vực được tăng cường trong thời gian gần đây.

Hiện, cảnh sát chưa công bố kết luận về động cơ hoặc danh tính của những người bị bắt, đồng thời cũng kêu gọi người dân không suy đoán khi cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu.