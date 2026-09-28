Anh bắt 5 nghi can âm mưu khủng bố

Trước đó, lực lượng chức năng đã ban bố tình trạng “sự cố nghiêm trọng” và tiến hành sơ tán người dân tại các khu vực lân cận, bao gồm làng Whelford và Fairford, nhằm đảm bảo an toàn. Khoảng 30 phương tiện của lực lượng khẩn cấp như cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa đã được triển khai, trong khi các chuyên gia xử lý vật liệu nổ tiến hành kiểm tra một số phương tiện khả nghi.

Theo cảnh sát, vụ bắt giữ diễn ra sau khi đường dây khẩn cấp nhận được thông tin về 3 phương tiện đáng ngờ di chuyển về phía căn cứ. Các nghi phạm bị tình nghi có kế hoạch sử dụng chất nổ để thực hiện một cuộc tấn công. Khu vực xung quanh căn cứ đã được phong tỏa, các lối ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt.

Hiện cuộc điều tra do lực lượng chống khủng bố phụ trách vẫn đang được tiến hành, song chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp đến căn cứ RAF Fairford.

Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đã được báo cáo về tình hình và đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của các lực lượng chức năng. Phía Mỹ cũng xác nhận không có quân nhân nào liên quan và đang phối hợp chặt chẽ với phía Anh để đảm bảo an ninh khu vực.