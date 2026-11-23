Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu và độc giả tại Lễ ra mắt sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Đây là sản phẩm nghệ thuật đặc biệt lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức tuyệt đẹp về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2025 và 2026.

Lễ ra mắt sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” được tổ chức tại Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội).

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu khách mời tham dự buổi lễ.

Các đại biểu khách mời tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ ra mắt sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giới thiệu sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí (Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc sáng tạo của chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim") phát biểu tại buổi lễ.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lưu Đình Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” tới các đại biểu khách mời tại buổi lễ.

Quang cảnh Lễ ra mắt sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giới thiệu sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” với các đại biểu khách mời.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu khách mời tham quan Trạm đọc Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giới thiệu sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” với độc giả.

Các độc giả trải nghiệm sách nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” tại Trạm đọc Báo Nhân Dân.