'Anh Ba' Ngọc Sơn bất ngờ ngỏ ý gia nhập nhóm nhạc Rock Quái Vật Tí Hon

Hạt Dẻ, con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Không chỉ nhận nhiều lời khen về nhan sắc ở tuổi 18, cô còn khiến người theo dõi thích thú khi được bố công khai dành lời khen ngọt ngào.