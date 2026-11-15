'Anh Ba' Ngọc Sơn bất ngờ ngỏ ý gia nhập nhóm nhạc Rock Quái Vật Tí Hon
Tối 14/11, Live Concert "QVTHXV - 15 Năm Đường Về" của Quái Vật Tí Hon diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu màn tái hợp của nhóm sau hơn một thập kỷ và kỷ niệm 15 năm album "Đường Về". Bên cạnh những tiết mục của ban nhạc, sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn với màn làm thơ, nhảy và lời ngỏ ý gia nhập nhóm cũng khiến khán giả bất ngờ.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/anh-ba-ngoc-son-bat-ngo-ngo-y-gia-nhap-nhom-nhac-rock-quai-vat-ti-hon-post1894598.tpo