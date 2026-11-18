Máy xúc của Israel phá dỡ nhà của người Palestine tại làng Deirat, phía Đông Yatta, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong bối cảnh tình trạng bạo lực và hoạt động mở rộng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng, Anh và Australia mới đây đã lần lượt công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động này.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 17/11 thông báo áp đặt trừng phạt đối với 8 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và kiến trúc có liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng hoặc tiếp thị nhà ở tại các khu định cư ở Bờ Tây, cùng tổ chức Israel Tzav 9 bị cáo buộc cản trở các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản và cấm những cá nhân liên quan đảm nhiệm chức vụ giám đốc doanh nghiệp. Ngoại trưởng Anh Ed Miliband nhấn mạnh các biện pháp này nhằm bảo vệ triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Động thái của London vấp phải phản ứng từ Israel. Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia ngày 18/11 cũng công bố lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 4 tổ chức liên quan hoạt động mở rộng khu định cư trái phép và các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Palestine tại Bờ Tây.

Danh sách trừng phạt lần này có công ty xây dựng Eyal Hari Yehuda Company Ltd và người đứng đầu doanh nghiệp là ông Itamar Yehuda Levi.

Đây là lần đầu tiên Australia đưa một công ty xây dựng vào danh sách trừng phạt liên quan vấn đề này.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho rằng việc đẩy nhanh mở rộng khu định cư và tình trạng bạo lực của người định cư đang gây tổn hại cho triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Các biện pháp của Canberra cấm công dân Australia cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho những cá nhân, tổ chức bị trừng phạt; các cá nhân trong danh sách cũng bị cấm nhập cảnh Australia.

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bờ Tây tiếp tục diễn biến phức tạp. Một phụ nữ Palestine 60 tuổi đã thiệt mạng và 3 người Israel bị thương nhẹ trong vụ bạo lực xảy ra tối 16/11 tại khu vực ngoại ô thành phố Jericho.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/11, Tổ chức hòa bình Peace Now kêu gọi chính quyền Israel sơ tán một khu định cư Do Thái mới được thiết lập tại Ein al-Duyuk al-Tahta, thuộc khu vực ngoại ô Jericho.

Tổ chức này cho rằng việc một nhóm người định cư tự ý thiết lập khu định cư mới có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực. Peace Now cũng bày tỏ quan ngại về chính sách thúc đẩy mở rộng khu định cư của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, nhận định chính sách này có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh và làm gia tăng nguy cơ thương vong.

Về vụ việc, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một số người Palestine đã điều khiển ôtô lao vào phương tiện của người Israel, sau đó sử dụng rìu, gậy và dùi cui tấn công những người trên xe, đồng thời ném đá. Những người Israel đã nổ súng đáp trả. Một bệnh viện tại Jericho xác nhận một phụ nữ Palestine bị bắn vào đầu đã tử vong. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết tổng cộng 10 người Palestine bị thương trong vụ việc.

Phía Israel xác nhận 3 công dân bị thương nhẹ, trong đó 2 người phải nhập viện. IDF cho biết vụ việc đang được điều tra./.