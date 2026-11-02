Ảnh ấn tượng: Tổng thống Lula da Silva tái đắc cử, Tây Ban Nha chìm trong đau thương sau thảm kịch đường sắt, bầu cử Israel chưa ngã ngũ

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố São Paulo sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 25/10. Theo Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE), với 99,82% số phiếu được kiểm, Tổng thống Lula giành 51,75% phiếu bầu, vượt qua đối thủ cánh hữu Flávio Bolsonaro với 48,25%. Đây là kết quả mang tính bước ngoặt trong lịch sử bầu cử tổng thống Brazil hiện đại. Cụ thể, kể từ khi cơ chế bầu cử hai vòng được áp dụng năm 1989, ông Luiz Inácio Lula da Silva là ứng viên đầu tiên giành chiến thắng ở vòng hai sau khi về nhì tại vòng một. Chiến thắng này giúp ông tiếp tục lãnh đạo Brazil trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, dự kiến bắt đầu từ ngày 5/1/2027. (Nguồn: CNN)

Các nhân viên cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc gần thị trấn Urda, Tây Ban Nha, ngày 28/10. Theo số liệu cập nhật ngày 31/10, vụ va chạm đã khiến 69 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ tai nạn có thể liên quan sự cố hệ thống máy tính và sai sót trong quá trình điều hành. (Nguồn: El País)

Một người đàn ông Do Thái chính thống bỏ phiếu tại Jerusalem ngày 27/10. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố ngày 29/10, khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế, trong khi khối đối lập có 48 ghế và các đảng Arab nắm giữ 19 ghế. Như vậy, không phe nào đạt 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại quốc hội gồm 120 thành viên. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999. Kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 4/11. Sau đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ tham vấn các đảng phái, làm cơ sở cho quá trình thành lập chính phủ mới. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Một cậu bé bàng hoàng trước cảnh nhiều ngôi nhà bị phá hủy và hư hại sau cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Bureij, miền Trung Dải Gaza, ngày 30/10. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), lực lượng Israel tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai các hoạt động quân sự về phía Tây. Cơ quan này cảnh báo tình trạng di dời liên tiếp đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thanh lọc sắc tộc tại Gaza. (Nguồn: Al Jazeera)

Những con sóng lớn do bão Austen tạo ra liên tiếp đánh vào ngọn hải đăng tại cảng Newhaven, miền Nam nước Anh. Trong hai ngày 24-25/10, hai cơn bão Boelo và Austen lần lượt ảnh hưởng nhiều quốc gia Bắc Âu. Theo thống kê của giới chức các nước, có ít nhất một người thiệt mạng, hơn 150.000 hộ gia đình mất điện và hoạt động giao thông bị gián đoạn. Gió mạnh cũng quật đổ cây cối, làm hư hại nhiều công trình và khiến một số người bị thương tại Scotland, Đức, Bỉ và Hà Lan. Bên cạnh đó, hàng trăm chuyến bay trên khắp Bắc Âu bị hủy hoặc chuyển hướng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhà chức trách Anh và Scotland cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại một số khu vực. (Nguồn: Sussex Express)

Dầu tràn từ một tàu chở dầu bị hư hại lan vào bờ biển Umm Al Quwain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngày 28/10. Hình ảnh vệ tinh do mạng lưới Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) công bố cho thấy, vệt dầu loang ngoài khơi UAE đã mở rộng đáng kể trong khoảng thời gian từ ngày 19-24/10, tiến sát bờ biển Tiểu vương quốc Umm Al Quwain. Trước nguy cơ dầu tràn gây ô nhiễm môi trường biển, chính quyền UAE đã lần lượt đóng cửa các bãi biển và khu vực ven biển tại Umm Al Quwain, Sharjah và Ras Al Khaimah. (Nguồn: Arab News)

Người di cư đứng dưới vùng nước nông sau nỗ lực bất thành nhằm lên thuyền vượt eo biển Manche để đến Anh. Ngày 27/10, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất mở rộng quyền hạn của Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex). Theo đó, quy mô lực lượng thường trực của cơ quan này sẽ tăng lên 30.000 người, trong đó có 17.000 nhân viên thuộc lực lượng dự bị, sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định: “Châu Âu sẽ luôn bảo vệ biên giới của mình. Châu Âu quyết định ai được vào EU và trong những điều kiện nào”. (Nguồn: The Guardian)

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