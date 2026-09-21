Ảnh ấn tượng: Nước Mỹ vào mùa bầu cử giữa kỳ, EU loay hoay với di cư, Trung Đông vẫn 'căng như dây đàn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới dự lễ khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên đảng Cộng hòa tổ chức một hội nghị giữa nhiệm kỳ quy mô lớn, với Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong vai trò nhân vật trung tâm. Tại đây, Tổng thống Trump có bài phát biểu đề cập nhiều vấn đề, từ chính trị trong nước đến một số nội dung liên quan đời sống và văn hóa. Cũng trong một diễn biến liên quan, các nhóm chính trị liên minh với Tổng thống Donald Trump đang tăng mạnh chi tiêu cho cuộc đua giữa kỳ. Theo AdImpact, các nhóm này đã đặt trước hơn 130 triệu USD cho quảng cáo tranh cử, trong đó riêng tổ chức No Going Back dành hơn 98,5 triệu USD, còn Safety and Affordability PAC dự kiến chi khoảng 27 triệu USD. Khoản chi lớn được triển khai trong giai đoạn nước rút trước ngày bầu cử, tập trung vào các cuộc đua đầy cạnh tranh tại hạ viện và thượng viện. (Nguồn: NEWS10 ABC)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu Thông điệp Liên minh châu Âu (EU) tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/9. Trong bài phát biểu, người đứng đầu EC đề xuất xây dựng một cơ chế an ninh tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm phối hợp ứng phó ở cấp độ toàn EU trước các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái, hành động phá hoại và tấn công mạng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi kiểm soát tốc độ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhằm hạn chế những rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng. Về vấn đề di cư, Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ đề xuất một khuôn khổ khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng dòng người di cư đổ vào khối với quy mô lớn và đột ngột. Đồng thời, chính trị gia người Đức đề xuất cấm hoàn toàn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi nhóm 13-15 tuổi chỉ được sử dụng các “tài khoản nhỏ” do cha mẹ thiết lập và giám sát. (Nguồn: CNN)

Một đám cháy bùng lên tại khu nhà kho sau khi mảnh vỡ từ một UAV của Nga rơi xuống quận Sviatoshynskyi, Kiev, Ukraine, ngày 15/9. Chính quyền quân sự Kiev đồng thời ghi nhận hơn 10 địa điểm bị đánh trúng, trong khi 33 công trình và cơ sở khác tại khu vực rộng hơn bị hư hại. (Nguồn: The Guardian)

Một em nhỏ Israel mang theo khẩu súng đồ chơi trong lễ khánh thành giáo đường Do Thái tại khu định cư Homesh ở Bờ Tây. Hàng trăm người định cư Israel tập trung tại Homesh, miền Bắc Bờ Tây, để tham dự lễ khánh thành một giáo đường Do Thái tại khu định cư được khôi phục. Những người tham dự hát, nhảy múa và mang theo các cuốn kinh Torah trong buổi lễ. Một số người định cư mang theo súng trường. Israel đã giải thể khu định cư Homesh vào năm 2005, trước khi chính thức phê duyệt việc tái lập khu định cư này vào năm 2025. Người Palestine tại làng Burqa gần đó cho rằng, sự hiện diện của khu định cư làm hạn chế quyền tiếp cận đất nông nghiệp thuộc sở hữu tư nhân. Trong khi đó, Israel viện dẫn các vấn đề an ninh cũng như mối liên hệ lịch sử và tôn giáo với khu vực này để bảo vệ chính sách định cư. (Nguồn: Southeast Missourian)

Người Palestine phải di dời khỏi một tòa nhà bị hư hại nặng do xung đột Israel-Hamas tại thành phố Gaza, ngày 17/9. Gần một năm sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực, nhiều người Palestine tại Gaza vẫn phải sống trong những công trình bị hư hại nặng do thiếu nơi trú ẩn thay thế. Một tòa nhà nhiều tầng tại thành phố Gaza đổ sập ngày 16/9, khiến 21 người thiệt mạng. Trong khi đó, một phần mái của công trình khác cũng đổ xuống sau mưa, khiến 4 trẻ em bị thương nhẹ. Theo các tổ chức cứu trợ, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng và nơi ở an toàn đang khiến nhiều gia đình phải quay trở lại những công trình có nền móng suy yếu, tường nứt và trần nhà xuống cấp. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, riêng trong tuần đầu tháng 9 đã xảy ra các vụ sập tại 5 địa điểm trú ẩn. Bên cạnh đó, Bộ Công chính Palestine cảnh báo, hơn 2.000 công trình khác có nguy cơ đổ sập. Các tổ chức nhân đạo cũng kêu gọi tăng cường vật liệu cải tạo nơi trú ẩn, thiết bị dọn dẹp đống đổ nát và các nguồn lực cần thiết vào Gaza. (Nguồn: Daily News)

Một thủy thủ Mỹ xử lý đạn dược trên boong tàu sân bay USS George Washington tại biển Arab. Hình ảnh được ghi lại trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran tiếp tục gây sức ép lên năng lực quân sự và kinh tế của Nhà Trắng. Theo báo cáo của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), chi phí của cuộc xung đột đã lên tới ít nhất 38 tỷ USD. Trong khi đó, việc bổ sung kho tên lửa phòng thủ có thể mất tới 5 năm. Trước những yêu cầu ngày càng lớn về nguồn lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo quân đội duy trì lực lượng tại Trung Đông đến cuối năm, nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới. Washington cũng đang tham vấn các đồng minh trong khu vực về tình hình an ninh và những bước đi phù hợp trong thời gian tới. (Nguồn: The Guardian)

Người dân Yemen phải di dời đi qua khu vực lều tạm tại Aden sau khi rời thành phố Al Khawkhah và Mokha do căng thẳng quân sự. Hàng nghìn gia đình Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn mới khi xung đột gia tăng dọc các khu vực ven Biển Đỏ. Nhiều người di chuyển về phía những vùng đồi cao và thành phố Taiz. Người dân tại Aden cũng mở cửa đón các gia đình phải di dời. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), ít nhất 76.000 người đã phải rời bỏ nơi ở kể từ tháng 7 khi tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Tại các điểm trú ẩn ở Aden, nhiều gia đình chỉ kịp mang theo một số vật dụng thiết yếu khi rời khỏi nhà. Thậm chí, trẻ em và người cao tuổi phải nghỉ ngơi trong những căn phòng chật hẹp, với điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. (Nguồn: NBC News)

Một phụ nữ đứng giữa đống đổ nát sau vụ cháy xảy ra tại một trường học ở Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Hàng trăm người tập trung tại một lễ tang tập thể ở Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 14/9 để tiễn biệt 27 học sinh thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại hai trường học liền kề hồi tuần trước. Vụ hỏa hoạn khiến học sinh hoảng loạn tháo chạy, gây ra cảnh chen lấn và khiến nhiều em bị mắc kẹt, ngạt thở. Hàng chục người khác bị thương trong sự cố. Theo chính quyền địa phương, đám cháy bắt đầu từ một ngôi nhà trước khi lan sang hai trường học trong khu vực đông dân cư với nhiều căn nhà gỗ. Tại lễ tang, các gia đình không giấu được đau buồn khi tiễn đưa người thân. Một giáo viên có mặt tại hiện trường cho biết vẫn bị ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của học sinh trong lúc đám đông tìm cách thoát khỏi đám cháy. (Nguồn: Al Jazeera)

Khán giả theo dõi golfer Ireland Shane Lowry thực hiện cú putt tại hố 18 trong khuôn khổ Irish Open trên sân Trump International Golf Links ở Doonbeg, Ireland. Sau chiến thắng tại Irish Open hồi tuần trước, tay golf Shane Lowry tiếp tục thi đấu tại giải BMW PGA Championship ở Wentworth, London. Vận động viên golf người Ireland duy trì phong độ ổn định với ba vòng đấu đạt điểm số dưới 70 gậy, qua đó tạm đứng thứ 21 với thành tích 11 gậy dưới par. Kết quả này giúp vận động viên Shane Lowry nhiều khả năng nhận khoản tiền thưởng hơn 100.000 USD tại BMW PGA Championship. Trước đó, chiến thắng tại Irish Open ở Doonbeg đã đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của tay golf Ireland sau một thời gian tìm lại phong độ tốt nhất. (Nguồn: Springfield News-Sun)

Diễn viên Mariska Hargitay, ngôi sao kiêm nhà sản xuất điều hành của series Law & Order: Special Victims Unit, biểu diễn trên sân khấu khi mở màn lễ trao giải Emmy lần thứ 78 tại Los Angeles, Mỹ. Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, ngôi sao Law & Order: Special Victims Unit trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt lễ trao giải Emmy kể từ nghệ sĩ Jane Lynch năm 2011. Trước đó, diễn viên Mariska Hargitay từng giành hai giải Emmy cho bộ phim tài liệu My Mom Jayne và lần đầu xuất hiện trên sân khấu Broadway với vở Every Brilliant Thing. Tuy nhiên, màn dẫn chương trình của cô lại nhận nhiều đánh giá trái chiều. Nhà phê bình văn hóa Melanie McFarland của Salon cho rằng, việc nữ diễn viên mở màn bằng ca khúc “I Love TV Screens”, dựa trên “I Love Rock ’N’ Roll” của ca sĩ nhạc rock Joan Jett, khiến chương trình thêm dài dòng, nhàm chán và thiếu bất ngờ. (Nguồn: Salon)

(tổng hợp)