Ảnh ấn tượng: Nhiệm kỳ Thư ký Báo chí Nhà Trắng ngắn kỷ lục, các điểm nóng Ukraine và Trung Đông chưa hạ nhiệt, El Niño phủ bóng nhiều quốc gia

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia quan sát Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng ngày 13/10. Trước đó, tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng đã chủ trì cuộc họp báo đầu tiên sau khi thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt. Ngày 16/10, theo Al Jazeera, bà Katie Zacharia đã rời vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày nhậm chức. Đây là một trong những nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử đội ngũ phát ngôn của Nhà Trắng. Trước khi được bổ nhiệm, bà Zacharia được kỳ vọng sẽ mang đến cách tiếp cận mới trong việc truyền tải thông điệp của chính quyền Tổng thống Trump tới báo chí và công chúng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố lý do cụ thể về quyết định thay đổi nhân sự này. (Nguồn: CNN)

Một nhân viên cứu hộ đứng trước lối vào một tòa nhà chung cư bị máy bay không người lái tấn công tại thành phố Kharkiv, Ukraine. Ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow đang đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nền tảng thương mại điện tử của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại về việc Kiev tiến hành không kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, những hành động này gây bất lợi cho thị trường năng lượng toàn cầu. (Nguồn: The Guardian)

Người dân Palestine kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ngày 11/10 tại Zawaida, Dải Gaza. Ngày 11/10, Israel tiếp tục không kích Dải Gaza và miền Nam Lebanon, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn và khuôn khổ giảm leo thang do Mỹ làm trung gian. Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã gây số lượng lớn về thương vong. (Nguồn: Al Jazeera)

Thủy thủ Mỹ Lawrence Kwakye ôm vợ tại thành phố Coronado, bang California, sau khi trở về từ đợt triển khai kéo dài 322 ngày trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời Thái Lan ngày 6/9, kết thúc chuyến thăm cảng kéo dài 5 ngày nhằm giúp đoàn thủy thủ nghỉ ngơi sau thời gian dài hoạt động tại Trung Đông. Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng khoảng 5.000 quân nhân từng tham gia các hoạt động phong tỏa hải quân và tác chiến trong cuộc xung đột với Iran. (Nguồn: CNN)

Sóng lớn ập vào các ngôi nhà ven biển tại Long Beach, bang California, Mỹ, ngày 12/10. Bão nhiệt đới Rachel gây ngập lụt và làm hư hại nhiều ngôi nhà dọc bờ biển Nam California. Mưa lớn cũng gây ra lũ quét, buộc chính quyền đóng cửa hàng chục tuyến đường tại California và các khu vực lân cận. Các chuyên gia cảnh báo, hiện tượng El Niño mạnh bất thường có thể làm gia tăng cường độ của những dải hơi ẩm khổng lồ trong khí quyển, vận chuyển lượng lớn hơi nước từ vùng nhiệt đới vào bờ Tây nước Mỹ. (Nguồn: Denison Forum)

Bầu trời Palangkaraya, Indonesia, nhuốm màu vàng cam dưới lớp khói mù dày đặc do các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua. Từ đầu năm 2026, các vụ cháy rừng tại Indonesia đã thiêu rụi gần 900.000 ha đất, đánh dấu nạn cháy rừng nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ. Ngày 15/10, Indonesia thử nghiệm rải 1,5 tấn đá khô từ máy bay xuống thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, với kỳ vọng giảm khói mù, cải thiện chất lượng không khí và tầm nhìn. (Nguồn: EPA)

Những người tham gia hội chợ truyện tranh New York (Mỹ) tái hiện hình ảnh (meme) ba nhân vật người nhện (Spider-Man) chỉ tay vào nhau. Hình ảnh ba Spider-Man chỉ tay vào nhau bắt nguồn từ một tập phim hoạt hình năm 1967, sau đó trở thành biểu tượng hài hước quen thuộc trên mạng Internet, thường được dùng khi những người có ngoại hình hoặc hành động giống nhau bất ngờ chạm mặt. Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn quy tụ 649 người hóa trang thành Spider-Man nhằm lập kỷ lục Guinness về số người mặc trang phục siêu anh hùng này tập trung tại cùng một địa điểm. Tuy nhiên, số người tham gia vẫn thiếu 36 người so với kỷ lục cần vượt qua. (Nguồn: National Review)

Du khách đi bộ gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Valle Nevado, gần thủ đô Santiago, Chile, ngày 12/10. Theo Cơ quan Khí tượng Chile, nước này đang trải qua mùa tuyết rơi kỷ lục, chịu ảnh hưởng từ một trong những đợt El Niño mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Ngày 17/10, chính phủ Chile ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng, trải dài từ Coquimbo đến Biobío, áp dụng từ ngày 18-23/10 nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, mưa đá và sạt lở đất. Trước đó, mưa lớn và lũ quét đã gây thiệt hại tại khu vực trung tâm Chile. Riêng trận lũ quét ngày 8/10 tại quận Las Condes, Santiago, khiến 384 người bị ảnh hưởng, khoảng 1.000 người phải sơ tán và 56 ngôi nhà bị phá hủy. (Nguồn: Index)

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