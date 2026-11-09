Ảnh ấn tượng: Đảng Dân chủ Mỹ thắng lớn ở lưỡng viện, Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ huyền thoại Bob Dylan, thảm kịch máy bay lao xuống đường phố Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhặt một bức ảnh sau khi phát biểu tại khu vực hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, D.C., ngày 2/11. Trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ (ngày 3/11), Tổng thống Trump tích cực vận động nhằm tăng cường sự ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa. Tại các cuộc mít tinh ở hai bang Iowa và Kansas ngày 1/11, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa nhằm giúp đảng này duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh những ưu tiên chính sách về nhập cư và siết chặt quy định xác minh danh tính cử tri. (Nguồn: CNN)

Hạ nghị sĩ Mỹ Byron Donalds ôm vợ, bà Erika Donalds, trong buổi ăn mừng chiến thắng bầu cử tại thành phố Hollywood, bang Florida, ngày 3/11. Theo CNN, ứng viên đảng Cộng hòa Byron Donalds đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức Thống đốc bang Florida, qua đó trở thành người da đen đầu tiên đảm nhiệm cương vị này trong lịch sử bang. Trong khi đó, với cục diện mới tại Quốc hội, đảng Dân chủ có thêm điều kiện tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời gia tăng ảnh hưởng đối với chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. (Nguồn: The New York Times)

Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ Bob Dylan tại Vatican, ngày 4/11. Trong cuộc gặp tại Điện Tông tòa, Giáo hoàng Leo XIV đã tặng nghệ sĩ Bob Dylan, 85 tuổi, một chuỗi tràng hạt. Đáp lại, chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2016 gửi tặng Giáo hoàng cuốn tự truyện Chronicles: Volume One. Trước đó, hồi tháng 7, Giáo hoàng Leo XIV từng trích dẫn lời ca khúc phản đối vũ khí hạt nhân Go Away You Bomb của Bob Dylan trong lời tựa một cuốn sách về hòa bình. Đây cũng không phải lần đầu nghệ sĩ người Mỹ gặp người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Năm 1997, ông từng biểu diễn trước Giáo hoàng John Paul II và khoảng 300.000 thanh niên tại thành phố Bologna, Italy. (Nguồn: Vatican Media)

Các điều tra viên kiểm tra hiện trường vụ máy bay phản lực tư nhân lao xuống đường trong tư thế chúi đầu tại thành phố Greenacres, bang Florida (Mỹ), ngày 1/11. Chiếc máy bay phản lực Learjet 60 đang trên hành trình từ thành phố Austin, bang Texas, tới Bahamas thì bất ngờ lao xuống một tuyến đường tại hạt Palm Beach, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng. Cú va chạm tạo thành một hố sâu trên mặt đường. Đồng thời, nhiều mảnh vỡ bốc cháy văng ra khu vực gần nhà dân và các cơ sở kinh doanh. Trước khi tai nạn xảy ra, phi công thông báo máy bay bị đóng băng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 47 độ C, đồng thời gặp nhiễu động không khí. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc Learjet 60 đã giảm độ cao khoảng 27.000 feet chỉ trong một phút, trước khi hệ thống ngừng ghi nhận tín hiệu. (Nguồn: USA Today Network)

Quân nhân Ukraine đón người bạn đời Larisa trở về trong đoàn dân thường sơ tán từ thị trấn Oleshky, hiện do Nga kiểm soát, tới thành phố Chernihiv, Ukraine, ngày 31/10. Hoạt động sơ tán diễn ra trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, được thiết lập theo lời kêu gọi của Giáo hoàng Leo XIV và với sự hỗ trợ đàm phán của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Nhờ đó, khoảng 800 dân thường đã được đưa khỏi khu vực xung đột, mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận những người cần hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tiếp đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Theo bà, những tiến triển tại Oleshky có thể tạo tiền đề thúc đẩy tiến trình hòa bình rộng lớn hơn giữa Moscow và Kiev. (Nguồn: The Kyiv Independent)

Cột khói bụi khổng lồ bốc cao trên bầu trời trong đợt phun trào của núi lửa Mayon, gần thành phố Legazpi, Philippines, ngày 30/10. Trong đợt phun trào ngày 30/10, núi lửa Mayon tại tỉnh Albay, Philippines, đã tạo ra cột tro bụi cao khoảng 3.000 m tính từ đỉnh núi. Trước tình hình đó, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3. Đến ngày 3/11, hoạt động địa chất tại Mayon vẫn diễn biến phức tạp, với 13 trận động đất được ghi nhận trong vòng 24 giờ, kèm theo hiện tượng phun dung nham và khí núi lửa. Trước nguy cơ tro bụi, dòng dung nham và đá rơi, nhà chức trách duy trì lệnh cấm tiếp cận khu vực nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh miệng núi lửa, đồng thời cảnh báo các máy bay tránh xa khu vực này. (Nguồn: CNN)

Người dân đến viếng phần mộ của người thân trong dịp lễ Día de los Muertos (Ngày của người chết) tại thị trấn Mazatlán Villa de Flores, Mexico, ngày 2/11. Được tổ chức hằng năm vào ngày 1-2/11, Ngày của người chết là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của Mexico, có nguồn gốc từ tín ngưỡng bản địa trước thời kỳ thuộc địa và tiếp nhận thêm những yếu tố Công giáo. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm linh hồn những người đã khuất trở về đoàn tụ với gia đình. Để tưởng nhớ người thân, các gia đình thường trang trí bàn thờ bằng hoa cúc vạn thọ, thắp nến, bày biện thức ăn cùng di ảnh. Bên cạnh đó, người dân còn đến nghĩa trang thăm viếng, qua đó gìn giữ truyền thống tưởng nhớ tổ tiên được lưu truyền qua nhiều thế hệ. (Nguồn: The New York Times)

(tổng hợp)