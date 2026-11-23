Từ trái sang, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ngày 19/11, lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên tại Thâm Quyến. Sự kiện đánh dấu một hình thức đối thoại chưa từng có tiền lệ giữa ba cường quốc, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Tại cuộc gặp, lãnh đạo ba nước nhấn mạnh trách nhiệm duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và đóng góp vào ổn định toàn cầu. Các bên trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, song chưa công bố bước đột phá ngoại giao cụ thể nào. (Nguồn: CNN)

Người dân chờ xe buýt bên cạnh màn hình phát video vận động tranh cử của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại thủ đô Madrid, trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 29/11. Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn vận động tranh cử cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, lần thứ sáu trong vòng 11 năm. Cuộc bầu cử diễn ra sau tám năm cầm quyền của chính phủ do đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) lãnh đạo. Ngày 19/11, Thủ tướng Pedro Sánchez và lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Alberto Núñez Feijóo tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Hai bên tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhà ở, nhập cư và chính sách xã hội. Kết quả bầu cử sẽ quyết định tương quan lực lượng trong Quốc hội và khả năng hình thành chính phủ mới.

Một cử tri tìm tên mình trong danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Mindelo, Cabo Verde, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 15/11. Ngày 15/11, cử tri Cabo Verde đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 97% điểm bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm José Maria Neves giành 63,8% số phiếu, vượt ngưỡng cần thiết để tái đắc cử ngay từ vòng đầu tiên. Đối thủ chính của ông, cựu Bộ trưởng Tư pháp Joana Rosa, giành 31,6% số phiếu và đã thừa nhận thất bại. Cuộc bầu cử tập trung vào các vấn đề tạo việc làm, cải thiện thu nhập và hạn chế làn sóng di cư. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chưa đến một phần ba tổng số người đủ điều kiện. (Nguồn: The Guardian)

Tàu du lịch bị lật nghiêng sau vụ va chạm với tàu chở dầu trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, Mỹ. Ngày 13/11, tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch American Heritage đang neo đậu tại New Orleans, Mỹ. Vụ tai nạn khiến tàu du lịch bị lật, nhiều hành khách và thủy thủ đoàn rơi xuống sông Mississippi. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, đưa những người gặp nạn đến nơi an toàn. Theo giới chức Mỹ, 32 người đã được đưa tới bệnh viện, song không có trường hợp nào bị thương nguy kịch. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hệ thống lái của tàu chở dầu gặp trục trặc, khiến tàu mất khả năng điều hướng và đâm vào tàu du lịch. (Nguồn: PBS)

Tầng đẩy Super Heavy của tên lửa Starship phát nổ sau khi SpaceX hủy bỏ kế hoạch thu hồi trong chuyến bay thử nghiệm tại Starbase, bang Texas, Mỹ. Ngày 13/11, SpaceX tiến hành chuyến bay thử nghiệm thứ 15 của hệ thống tên lửa Starship, với mục tiêu thu hồi cả hai tầng để tái sử dụng. Tuy nhiên, sau khi tách khỏi tàu vũ trụ, tầng đẩy Super Heavy gặp sự cố và không thể trở về tháp phóng theo kế hoạch. Bộ phận này sau đó được chuyển hướng xuống vịnh Mexico và phát nổ. Trong khi đó, tàu Starship tiếp tục hành trình, tiến vào quỹ đạo và triển khai 26 vệ tinh Starlink. Đến ngày 14/11, SpaceX lần đầu tiên thu hồi thành công tàu tại tháp phóng Mechazilla. Thành tựu này đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển hệ thống tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn. (Nguồn: Smithsonian)

Người dân Palestine quây quần bên đống lửa để sưởi ấm trong ngày giá lạnh tại thành phố Gaza, ngày 17/11. Ngày 18/11, hàng nghìn người Palestine tại khu vực Nuseirat, miền Trung Dải Gaza, tiếp tục phải sơ tán sau khi quân đội Israel triển khai chiến dịch quân sự. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nơi trú ẩn tạm bợ, đối mặt với thời tiết lạnh giá và tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm. Đến ngày 19/11, quân đội Israel thông báo kết thúc chiến dịch và mở lại tuyến đường Salah al-Din. Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa dám trở về do lo ngại tình hình an ninh. Theo số liệu nhân đạo của Liên hợp quốc, khoảng 1,4 triệu người Palestine tại Gaza đang phải sống trong lều hoặc các khu trú ẩn tạm thời. (Nguồn: Al Jazeera)

Các tín đồ Hindu giáo cầm đèn dầu bằng đất nung, tham gia nghi lễ cầu nguyện cho hòa bình và thịnh vượng tại làng Chakla, gần thành phố Kolkata, Ấn Độ, ngày 14/11. Đây là một trong những hoạt động thuộc nghi lễ truyền thống Kartik Brata, diễn ra vào tháng Kartik theo lịch Bengal. Các tín đồ thắp đèn dầu, dâng hương và gửi gắm những ước nguyện về sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho gia đình, người thân. Theo truyền thống, những người theo tín ngưỡng Loknath Brahmachari tổ chức cầu nguyện vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy trong 15 ngày cuối tháng Kartik. (Nguồn: The Pioneer)

Lawrence Akai, 17 tuổi, được phủ bột mì lên người trước khi tham gia nghi lễ trưởng thành Imbalu tại khu vực Kibera, Kenya. Imbalu là nghi lễ truyền thống đánh dấu bước chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi trưởng thành của nam giới trong cộng đồng Bamasaaba ở Đông Phi. Nghi lễ thường được tổ chức vào các năm chẵn, với nhiều hoạt động ca hát, nhảy múa và sự tham gia của gia đình, cộng đồng. (Nguồn: African Pearl Safaris)

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