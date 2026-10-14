Ảnh ấn tượng: Brazil bước vào vòng hai bầu cử tổng thống, Messi chia tay màu áo tuyển Argentina, Bờ Tây chưa hạ nhiệt

Ứng cử viên tổng thống Brazil Flávio Bolsonaro theo dõi kết quả bầu cử tại Brasília ngày 4/10. Brazil sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 25/10, sau khi không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu. Với hơn 99% số phiếu được kiểm đếm, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro dẫn đầu với 47,18%, theo sau là đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva với 44,98%. Ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, lần đầu tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống Brazil. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, 80 tuổi, đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư. Cả hai ứng cử viên đều bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trong vòng hai. Kết quả bỏ phiếu sẽ quyết định người lãnh đạo Brazil trong nhiệm kỳ bốn năm tới, bắt đầu từ ngày 5/1/2027. (Nguồn: CNN)

Máy bay không người lái (UAV) phản lực của Nga lao vào một cây cầu ở thủ đô Kiev, Ukraine. Các cuộc tấn công liên tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc và gián đoạn giao thông tại thành phố khoảng 3 triệu dân này. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố, cây cầu được sử dụng để phục vụ hoạt động di chuyển quân và vận chuyển hàng hóa quân sự của Ukraine. (Nguồn: The Guardian)

Nông dân Palestine nỗ lực dập lửa trên cánh đồng ô liu tại làng Asira al-Qibliya, Bờ Tây, sau khi binh sĩ Israel sử dụng hơi cay khiến đám cháy bùng phát trong lúc họ thu hoạch. Tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng khi những người định cư Israel bị cáo buộc tấn công người Palestine và phá hoại tài sản của người dân địa phương. Trong khi đó, hoạt động phá dỡ nhà của người Palestine vẫn tiếp diễn tại Đông Jerusalem và Bờ Tây. Ngày 6/10, máy ủi của Israel phá hủy một tòa nhà chung cư năm tầng tại Đông Jerusalem, nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine. Chính quyền Palestine lên án vụ việc, đồng thời cho rằng, đây là động thái làm gia tăng nguy cơ cưỡng bức di dời người dân. (Nguồn: Al Jazeera)

Người dân đổ nước dập đám cháy rừng gần khu dân cư tại Banyuasin, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 7/10. Tình trạng khô hạn bất thường do hiện tượng El Niño được xác định là một trong những nguyên nhân khiến các đám cháy lan rộng trong năm nay. Đáng chú ý, khói mù từ các đám cháy rừng ở Indonesia lan sang Malaysia, Brunei và Singapore, làm suy giảm chất lượng không khí tại nhiều khu vực Đông Nam Á. Tại bang Johor, Malaysia, một số trường học phải đóng cửa trong hai ngày 8-9/10 do tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. (Nguồn: The Guardian)

Người dân thắp nến và cầu nguyện tại thành phố Caraballeda, bang ven biển La Guaira, Venezuela, tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép xảy ra 100 ngày trước. Khoảng 400 người tập trung tại khu đất nơi một tòa nhà từng đổ sập trong thảm họa động đất kép ngày 24/6, cùng tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 Richter và 7,5 Richter đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và hàng trăm tòa nhà bị phá hủy. Với những gia đình mất người thân, buổi lễ là dịp tưởng nhớ các nạn nhân và tìm kiếm sự an ủi sau thảm họa. (Nguồn: The Guardian)

Áo đấu số 10 của cầu thủ Lionel Messi được trưng bày trên sân ở thành phố Buenos Aires trước trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Đội tuyển quốc gia Argentina, ngày 6/10. Siêu sao bóng đá Lionel Messi xúc động nói lời chia tay Đội tuyển quốc gia sau trận đấu tại sân El Monumental, khép lại hành trình kéo dài 20 năm cùng đội tuyển. Ở tuổi 39, tiền đạo này đã ghi 126 bàn thắng cho Argentina và cùng các đồng đội chinh phục nhiều danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup. Trong bài phát biểu trước khoảng 90.000 khán giả, đội trưởng Đội tuyển quốc gia Argentina cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ, đồng thời khẳng định, anh luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngôi sao Argentina cũng nhấn mạnh, sự đoàn kết là nền tảng để đội tuyển tiếp tục thành công, đồng thời chia sẻ, việc không còn được thi đấu trên sân nhà sẽ là điều rất khó khăn đối với anh. (Nguồn: CNN)

Các thành viên nhóm Castellers de Vilafranca phối hợp dựng tháp người tại cuộc thi thường niên ở Tarragona, Tây Ban Nha, ngày 4/10. Cuộc thi xây tháp người thường niên tại Tarragona, Tây Ban Nha, quy tụ các nhóm tham gia tranh tài bằng cách xếp chồng lên nhau thành những tòa tháp sống. Đây là truyền thống văn hóa lâu đời của vùng Catalonia, đòi hỏi người tham gia phối hợp chặt chẽ, giữ thăng bằng và tuân thủ vị trí được phân công để tạo nên những cấu trúc cao nhiều tầng. Trong màn trình diễn, những thành viên khỏe mạnh thường đứng ở các tầng dưới làm nền đỡ, trong khi người nhỏ tuổi, nhẹ cân và nhanh nhẹn hơn leo lên trên. Khi người cuối cùng lên tới đỉnh và giơ tay chào khán giả, tháp người được xem là hoàn thành. Truyền thống này đề cao tinh thần đồng đội, sự khéo léo và tính gắn kết cộng đồng. (Nguồn: CNN)

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