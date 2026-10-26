Ảnh AI phong cách thập niên 80: Những chi tiết có thể khiến người dùng lộ dữ liệu cá nhân

Một bức ảnh đăng lên mạng có thể tiết lộ nhiều hơn người dùng nghĩ

Những bức ảnh được AI biến đổi theo phong cách thập niên 80 đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Để tham gia trào lưu, người dùng thường tải ảnh chân dung lên ứng dụng và chờ hệ thống xử lý thành hình ảnh mới.

Rủi ro không chỉ nằm ở bức ảnh thành phẩm được đăng công khai. Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, khi sử dụng ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể cung cấp dữ liệu khuôn mặt cho bên thứ ba mà không kiểm soát được đầy đủ cách dữ liệu được lưu trữ hoặc sử dụng.

Những hình ảnh này có nguy cơ bị khai thác ngoài mục đích ban đầu, trong đó có việc tạo ảnh hoặc video giả mạo để phục vụ hành vi lừa đảo.

Không chỉ khuôn mặt, thông tin trong ảnh cũng cần được bảo vệ

Một bức ảnh chân dung đôi khi chứa nhiều dữ liệu hơn phần người dùng chủ định chia sẻ. Giấy tờ tùy thân, ngày sinh, địa chỉ, biển số xe hay thông tin về trường học và nơi làm việc xuất hiện trong khung hình đều có thể trở thành dữ liệu để người khác khai thác.

Vì vậy, nguy cơ không chỉ đến từ việc tải ảnh lên công cụ AI mà còn nằm ở thói quen đăng tải hình ảnh thiếu kiểm soát. Khi nhiều thông tin được kết hợp, người dùng có thể vô tình để lộ những chi tiết riêng tư mà bản thân không nhận ra.

4 việc nên kiểm tra trước khi dùng ứng dụng AI

Kiểm tra nguồn ứng dụng. Ưu tiên nền tảng uy tín, tránh tải ảnh lên những công cụ không rõ đơn vị vận hành hoặc nguồn gốc.

Xem lại quyền truy cập. Trước khi cài đặt, cần kiểm tra ứng dụng yêu cầu những quyền nào và cân nhắc mức độ cần thiết đối với chức năng tạo ảnh.

Đọc chính sách bảo mật. Người dùng nên tìm hiểu cách nền tảng xử lý dữ liệu, đặc biệt là việc lưu trữ và sử dụng ảnh chân dung.

Loại bỏ thông tin nhạy cảm. Không đưa giấy tờ tùy thân hoặc hình ảnh riêng tư lên ứng dụng không đáng tin cậy; đồng thời hạn chế đăng công khai những bức ảnh chứa dữ liệu cá nhân.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung và dữ liệu khuôn mặt cho ứng dụng AI không rõ nguồn gốc. Hình ảnh riêng tư của trẻ em cần được bảo vệ, không nên sử dụng chỉ để bắt kịp trào lưu.

Việc tạo ảnh bằng AI có thể mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng sự tiện lợi không đồng nghĩa với việc người dùng có thể bỏ qua quyền riêng tư. Trước khi tải lên một bức ảnh, cần cân nhắc cả nội dung xuất hiện trong ảnh lẫn mức độ tin cậy của nền tảng tiếp nhận dữ liệu.

Ảnh: Tổng hợp