[Ảnh] 2.500 người, gần 150 phương tiện tham gia buổi diễn tập cứu nạn, xử lý sự cố

Ngày 31/10, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập với kịch bản phức tạp: "Cùng lúc tại nhà máy của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn xảy ra nhiều sự cố: nổ, sập đổ công trình, va chạm giao thông làm rò rỉ hóa chất, cháy tàu dưới nước và tràn hóa chất ở cầu cảng".

Đây là một trong số những cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, với sự tham gia của hơn 2.500 người, 147 phương tiện. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an một số tỉnh, thành phố lân cận và nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Cuộc diễn tập mang tính phòng ngừa, góp phần nâng cao trạng thái sẵn sàng và củng cố năng lực phối hợp của các lực lượng tham gia nhằm bảo vệ tính mạng con người.

Trước buổi diễn tập, từ ngày 17 đến 30/10, các đơn vị tham gia diễn tập đã tập luyện theo nhiệm vụ riêng, sau đó đến các buổi hợp luyện, tổng duyệt.

Buổi diễn tập đã kết thúc an toàn tuyệt đối. Dưới đây là những hình ảnh của cả quá trình diễn tập, do Ban tổ chức cung cấp:

Tình huống giả định sập tường gây ra sự cố rò rỉ hóa chất.

Diễn tập cấp cứu người bị nạn.

Thiết bị bay không người lái (drone) tham gia diễn tập.

Trung tâm chỉ huy buổi diễn tập.

Xe cứu hỏa của doanh nghiệp hóa dầu tham gia diễn tập.

Xe của bộ đội phòng hóa tham gia diễn tập.

Diễn tập xử lý tình huống giả định va chạm giao thông gây rò rỉ hóa chất.

Tình huống giả định tàu chở hóa chất gặp sự cố.

Ca-nô tiếp cận tàu gặp sự cố để cứu nạn, phía trên là drone thả áo phao.

Người trên tàu nhảy xuống nước và ca-nô đến cứu vớt.

Đưa người gặp nạn lên xe cấp cứu.

Các tàu phun nước dập hóa chất rò rỉ trên tàu gặp sự cố.

Drone đưa áo phao đến tàu gặp sự cố.

Sau khi xử lý xong sự cố trên tàu, các tàu khác rải phao quây chuyên dụng để chống dầu tràn.

Tình huống hóa chất rò rỉ phát cháy.

Chó nghiệp vụ được sử dụng trong buổi diễn tập.