[Ảnh] 2.500 người, gần 150 phương tiện tham gia buổi diễn tập cứu nạn, xử lý sự cố
Tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc an toàn buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất rò rỉ. Hơn 2.500 người và 147 phương tiện chuyên dụng đã tham gia buổi diễn tập.
Ngày 31/10, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập với kịch bản phức tạp: "Cùng lúc tại nhà máy của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn xảy ra nhiều sự cố: nổ, sập đổ công trình, va chạm giao thông làm rò rỉ hóa chất, cháy tàu dưới nước và tràn hóa chất ở cầu cảng".
Đây là một trong số những cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, với sự tham gia của hơn 2.500 người, 147 phương tiện. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an một số tỉnh, thành phố lân cận và nhiều cơ quan, đơn vị khác.
Cuộc diễn tập mang tính phòng ngừa, góp phần nâng cao trạng thái sẵn sàng và củng cố năng lực phối hợp của các lực lượng tham gia nhằm bảo vệ tính mạng con người.
Trước buổi diễn tập, từ ngày 17 đến 30/10, các đơn vị tham gia diễn tập đã tập luyện theo nhiệm vụ riêng, sau đó đến các buổi hợp luyện, tổng duyệt.
Buổi diễn tập đã kết thúc an toàn tuyệt đối. Dưới đây là những hình ảnh của cả quá trình diễn tập, do Ban tổ chức cung cấp:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-2500-nguoi-gan-150-phuong-tien-tham-gia-buoi-dien-tap-cuu-nan-xu-ly-su-co-post999379.html