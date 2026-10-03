[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội 'Sắc màu năm châu'

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” chính thức diễn ra từ 17 giờ ngày 3/10 tại phố đi bộ hồ Gươm.

Điểm hội tụ là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi không khí lễ hội rực rỡ với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Các màn biểu diễn Lân-Sư-Rồng, nghệ thuật truyền thống Thủ đô.

Sự kiện có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 18 quốc gia, bao gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraine, Peru, Sri Lanka, Việt Nam...

Điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" trên sân khấu của Lễ hội.

Các nghệ sĩ xiếc trên sân khấu Lễ hội.

Với định hướng chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”, Lễ hội “Sắc màu năm châu” được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động.

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia.

Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị áo dài và di sản văn hóa Việt Nam, mà còn lan tỏa thông điệp Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình.

Qua mỗi tiết mục, mỗi sắc màu trang phục và mỗi bước chân trong đoàn diễu hành, Lễ hội “Sắc màu năm châu” góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại và các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia.

Lễ hội là cầu nối tình hữu nghị, khẳng định vị thế của Hà Nội - một Thủ đô giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và chủ động hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đầy sắc màu tại Lễ hội.

Ca sĩ Hà Myo với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” không chỉ là hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn, mà còn là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững.