[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài tuyến gần 58km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Trong đó, đoạn qua thành phố Đồng Nai dài gần 29km. Ảnh: Phạm Tùng

Theo kế hoạch, vào ngày 30-9, cầu Phước Khánh - hạng mục quan trọng của dự án sẽ được đưa vào khai thác, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối thông toàn tuyến. Ảnh: Phạm Tùng

Cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu nối khu vực Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) với Nhơn Trạch (thành phố Đồng Nai). Công trình dài hơn 3km, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Trong đó, phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, nhịp chính dài 300m, 2 trụ tháp cao khoảng 155m. Tĩnh không thông thuyền của cầu được thiết kế cao 55m, thuộc nhóm công trình cao nhất Việt Nam, giúp tàu biển trọng tải hơn 30 ngàn tấn lưu thông trên sông Lòng Tàu. Ảnh: Phạm Tùng

Trước ngày thông xe toàn tuyến, hệ thống biển báo giao thông, vạch sơn kẻ làn đường đã cơ bản hoàn thành thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Trong giai đoạn khai thác hiện nay, phương tiện lưu thông từ hướng tỉnh Tây Ninh về thành phố Đồng Nai khi đến nút giao quốc lộ 51 sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục lưu thông trên quốc lộ 51. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao Tân Hiệp, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể đưa vào khai thác từ ngày 30-9 do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan. Nút giao này sẽ được đưa vào khai thác sau. Ảnh: Phạm Tùng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công xây dựng vào tháng 10-2014. Sau 12 năm, tuyến cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ mới hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến. Ảnh: Phạm Tùng

Trước đó, vào đầu năm 2025, 2 đoạn tuyến đầu tiên dài gần 10km của dự án đã được đưa vào khai thác tạm. Trong đó có đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 dài hơn 6km trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng