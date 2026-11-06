Angry Birds 3 bất ngờ hé lộ ca khúc đặc biệt do Jisoo BLACKPINK đồng sáng tác

Sau hai lần giải cứu hòn đảo thành công, Red giờ đây có một sứ mệnh hoàn toàn mới: trở thành người chồng và người cha tốt. Từ một chú chim từng không có gia đình, luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, Red nay phải học cách chăm sóc và nuôi dạy ba đứa con với những tính cách, nhu cầu khác nhau. Mỗi cô cậu nhóc nhà Red và Silver đều có những vấn đề riêng cần bố mẹ quan tâm, khiến cuộc sống của hai vị phụ huynh trẻ không ít lần trở nên rối ren.

Thế nhưng, khi cả gia đình còn chưa kịp thích nghi với những thử thách mới, Red, Silver cùng hội bạn thân lại nhận được tin dữ: Hòn đảo Chim đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, đẩy các cư dân chim vào cảnh hoảng loạn, đồng thời đe dọa cả sự sống của những chú lợn trên đảo.

Red có đàn con siêu đáng yêu.

Là người hùng từng nhiều lần bảo vệ quê nhà, Red không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng lần này, anh không còn phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy mà có sự đồng hành của gia đình và những người bạn thân thiết. Cuộc phiêu lưu giải cứu hòn đảo vì thế cũng trở thành cơ hội để Red gần gũi, thấu hiểu các con hơn, đồng thời giúp những cô cậu nhóc nhận ra tình yêu thương và sự hy sinh của bố mẹ. Đặc biệt, trailer còn gây bất ngờ với màn crossover của Nhím xanh Sonic trong vũ trụ “Những chú chim giận dữ”.

Jisoo tham gia Angry Bird 3 với vai trò mới.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn vô cùng bất ngờ khi trailer giới thiệu Sun Showers - một ca khúc hoàn toàn mới do Jisoo (BLACKPINK) đồng sáng tác và thể hiện. Chị cả của BLACKPINK cho biết việc được hoàn thiện ca khúc cho bộ phim là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Cô muốn tạo nên một ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của bộ phim và khiến người nghe muốn mỉm cười và nhún nhảy theo.