Jolie và Pitt đã đạt được một thỏa thuận ngoài tòa án về quyền sở hữu và việc bán cổ phần tại Château Miraval, một nhà máy rượu vang nằm ở vùng Provence, miền Nam nước Pháp.

Trong một tuyên bố chung, đại diện của cả hai bên cho biết: "Họ đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất cho gia đình mình và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào". Họ cũng lưu ý rằng, một số phát ngôn được cho là từ các "nguồn tin" trên các phương tiện truyền thông thực chất không xuất phát từ cặp đôi này hay những người thân cận với họ. Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận cũng như chi tiết về việc phân chia tài sản hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Năm 2008, cả hai cùng mua lại cổ phần chi phối tại Château Miraval, một điền trang rộng lớn bao gồm các vườn nho và cơ sở sản xuất rượu vang, nơi cũng đã trở thành địa điểm tổ chức đám cưới của họ vào năm 2014.

Tranh chấp bắt đầu vào năm 2021, khi Jolie bán cổ phần của mình cho Tenute del Mondo, một công ty con thuộc tập đoàn rượu vang và đồ uống có cồn Stoli Group. Năm 2022, Pitt đệ đơn kiện, cho rằng Jolie đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên về việc không được bán cổ phần cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người còn lại. Anh lập luận rằng, hành động bán cổ phần của Jolie đã cản trở quyền quản lý và sử dụng tự do đối với nhà máy rượu cùng các tài sản liên quan.

Jolie đã phản bác các cáo buộc của Pitt bằng cách đệ đơn kiện ngược lại, khẳng định rằng không hề có thỏa thuận ràng buộc nào hạn chế việc bán cổ phần của họ. Cô còn cho biết thêm rằng, trong quá trình đàm phán để Pitt mua lại phần cổ phần của mình, anh đã yêu cầu cô ký một thỏa thuận bảo mật (NDA) với phạm vi rất rộng. Thỏa thuận này sẽ ngăn cản cô lên tiếng công khai về những hành vi bạo lực mà anh từng gây ra trong quá khứ.

Trong quá trình tố tụng, các thông tin chi tiết về một sự việc xảy ra trên chuyên cơ riêng vào năm 2016, sự kiện dẫn đến quyết định ly hôn của cặp đôi đã xuất hiện trở lại thông qua các tài liệu tòa án. Jolie cáo buộc rằng, Pitt đã có hành vi bạo hành thể chất và bằng lời nói đối với cô cùng các con. Phía Pitt đã phủ nhận những cáo buộc này. Vào thời điểm đó, FBI đã tiến hành điều tra vụ việc nhưng quyết định không thực hiện các bước tiếp theo, và các công tố viên cũng không đưa ra cáo buộc hình sự nào.

Cặp đôi ly thân vào tháng 9/2016, khi Jolie đệ đơn ly hôn. Mặc dù thủ tục ly hôn đã đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 12/2024, nhưng cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến nhà máy rượu vẫn tiếp diễn. Thỏa thuận mới nhất này đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến pháp lý kéo dài xung quanh Château Miraval.