Angelina Jolie lên tiếng giữa ồn ào các con lần lượt bỏ họ Brad Pitt

Theo MyDaily, ngày 4/11 (giờ địa phương), một nguồn tin chia sẻ với Entertainment Tonight về quan điểm của Angelina Jolie trước việc nhiều người con lần lượt loại bỏ họ Pitt khỏi tên của mình. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên 51 tuổi để các con tự quyết định việc giữ hay thay đổi họ, thay vì trực tiếp can thiệp vào lựa chọn cá nhân của từng người.

"Angelina Jolie hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con. Tuy nhiên, cô không muốn tác động đến chúng một cách có chủ đích, cũng không muốn vấn đề này thu hút thêm sự chú ý không cần thiết", người này tiết lộ.

Angelina Jolie để các con tự quyết định việc giữ hay thay đổi họ, thay vì trực tiếp can thiệp vào lựa chọn cá nhân của từng người.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh nhiều người con của Angelina Jolie và Brad Pitt đã có động thái không còn sử dụng họ của cha.

Trong số sáu người con của cặp đôi Hollywood, Shiloh, Zahara, Maddox và Vivienne đều từng được truyền thông nhắc đến liên quan đến việc bỏ họ Pitt. Đáng chú ý, việc thay đổi họ của một số người con không chỉ dừng lại ở cách sử dụng tên trong đời sống thường ngày mà còn được thực hiện thông qua thủ tục pháp lý.

Trong khi đó, theo nguồn tin, hiện chưa có thông tin cho thấy hai người con Knox và Pax đang lên kế hoạch đổi họ. Dù vậy, Angelina Jolie được cho là vẫn sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào mà các con đưa ra trong tương lai.

Bên cạnh câu chuyện đổi họ, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con cũng tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Trước đó, vào tháng 9, một nguồn tin chia sẻ với People rằng Brad Pitt và các con hiện gần như không còn liên lạc. Người này gọi tình trạng trên là một bi kịch đối với gia đình.

Đáng chú ý, nguồn tin còn đưa ra nhận định rằng sự xa cách là kết quả của một quá trình kéo dài, trong đó một phụ huynh bị cho là đã khiến các con dần xa lánh người còn lại. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định từ nguồn tin giấu tên, chưa có bằng chứng độc lập xác nhận và không thể xem là kết luận về vai trò của Angelina Jolie trong mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con.

Angelina Jolie và Brad Pitt từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood. Cả hai có sáu người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne.

Angelina Jolie và Brad Pitt từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

Sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016, những bất đồng giữa hai ngôi sao liên tục trở thành tâm điểm truyền thông. Đến cuối năm 2024, cặp đôi đạt được thỏa thuận ly hôn sau nhiều năm tranh chấp pháp lý.

Dù cuộc hôn nhân đã khép lại, những diễn biến liên quan đến các con vẫn khiến câu chuyện gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.