Angelina Jolie bác tin hẹn hò người tình mới

Các tờ báo giải trí: People, Us Weekly đồng loạt dẫn nguồn tin từ phía Angelina Jolie bác bỏ tin đồn cô đang hò hẹn lãng mạn cùng người đàn ông làm trong ngành bất động sản.

"Cô ấy không gặp gỡ ai và thời gian tới cũng không. Năm 2017, cô ấy có gặp vài người nhưng không hẹn hò với ai chính thức" - nguồn tin từ phía Angelina Jolie nói. Người này cho biết thêm Angelina Jolie chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu tìm kiếm tình yêu kể từ khi chia tay Brad Pitt. Cô hiện vẫn độc thân và cũng chẳng muốn thay đổi nó trong thời gian tới mà tập trung hết mình chăm lo cho các con.

Angelina Jolie nhanh chóng bác tin hò hẹn

Trước đó, tờ The Entertainment Tonight dẫn nguồn tin nói rằng Angelina Jolie đang bí mật gặp một người đàn ông lớn tuổi, được mô tả cao ráo, đẹp trai và làm bất động sản. Cánh săn ảnh cũng thường bắt gặp cô đi cùng người này.

Thông tin phản hồi được đưa ra nhanh chóng cho thấy phía Angelina Jolie không muốn chúng lan xa. Cô cũng từng bị đồn hò hẹn nhà thơ người Campuchia khi quay phim "First they killed my father" ở đây. Nhưng sau đó, Angelina Jolie vội lên tiếng phủ nhận.

Không chỉ riêng chuyện tình cảm của Angelina Jolie sau ly hôn được khán giả, báo giới quan tâm mà Brad Pitt cũng thế. Anh cũng bị đồn hẹn hò nhiều nhưng bí mật và chưa muốn đặt mối quan hệ chính thức cùng ai.

Cô cùng Brad Pitt cũng khó tái hợp

Nhiều người vẫn hy vọng Brangelina tái hợp nhưng hầu hết các nguồn tin thân cận, bạn bè của cặp đôi này nhận định không thể. Chuyện tình cảm của cả hai đã kết thúc thật sự, chẳng tái hợp dù rằng họ đặt sự quan tâm đến các con lên hàng đầu.

Hiện tại, hồ sơ ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn trong giai đoạn đàm phán để giải quyết. Cả hai chỉ có khúc mắc về việc nuôi con vì phân chia tài sản đã có hợp đồng tiền hôn nhân. Mọi cuộc đàm phán đều thực hiện riêng tư theo những yêu cầu và thỏa thuận trước đó của Brad Pitt và Angelina Jolie để tránh sự chú ý của công chúng, làm ảnh hưởng tâm lý bọn trẻ.

Người đẹp này đang chỉ tập trung lo cho các con

M.Khuê (Theo People)