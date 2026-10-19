Angelababy lên tiếng khi bị nhận xét già trước tuổi

Angelababy mới đây thu hút sự chú ý khi lên tiếng về những bình luận cho rằng cô ngày càng lộ dấu hiệu tuổi tác. Nữ diễn viên thừa nhận cảm thấy buồn, thậm chí muốn khóc khi đọc những nhận xét tiêu cực về ngoại hình.

Cụ thể, theo Sohu, trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Angelababy đã trực tiếp phản hồi những ý kiến cho rằng cô trông già hơn trước. Nữ diễn viên nhắc đến sự phát triển của công nghệ ghi hình, khiến các đường nét trên khuôn mặt, bao gồm nếp nhăn quanh mắt và rãnh cười, trở nên rõ ràng hơn khi xuất hiện trước ống kính có độ phân giải cao.

Angelababy lên tiếng trước những nhận xét từ khán giả cho rằng cô trông già trước tuổi.

Angelababy chia sẻ: "Bây giờ máy quay thực sự rất sắc nét, hơn nữa yêu cầu của mọi người cũng rất cao. Chỉ cần bạn có nếp nhăn quanh mắt, có rãnh cười là bị nói trông già đi. Tôi cảm thấy chuyện này thật khó khăn, muốn khóc quá. Ngay lúc này tôi cũng muốn khóc, nhưng không sao cả".

Lời tâm sự của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Qua chia sẻ, có thể thấy những nhận xét về ngoại hình đang tạo ra áp lực nhất định đối với Angelababy. Dù là người nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cô vẫn khó tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực khi trở thành đối tượng của các cuộc bàn luận về nhan sắc.

Thực tế, ngoại hình luôn là một trong những chủ đề được công chúng quan tâm khi nhắc đến Angelababy. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Chính lợi thế nhan sắc cũng khiến diện mạo của cô thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh qua từng giai đoạn.

Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện trước ống kính cũng đồng nghĩa với việc những thay đổi tự nhiên trên khuôn mặt dễ dàng trở thành đề tài tranh luận. Trong điều kiện ghi hình có độ phân giải cao, các chi tiết như nếp nhăn, kết cấu da hay biểu cảm gương mặt có thể được thể hiện rõ hơn. Những dấu hiệu vốn bình thường trong quá trình lão hóa đôi khi lại trở thành lý do khiến nghệ sĩ nhận về những lời nhận xét khắt khe.

Hình ảnh gần đây do Angelababy đăng tải.

Đáng chú ý, chia sẻ của Angelababy còn gợi lên câu chuyện về áp lực duy trì nhan sắc trong ngành giải trí. Đối với những nghệ sĩ được chú ý nhờ ngoại hình, sự thay đổi theo thời gian thường khó tránh khỏi việc bị so sánh với hình ảnh trong quá khứ. Trong khi đó, các tiêu chuẩn về vẻ đẹp trẻ trung lại khiến họ phải đối mặt với những kỳ vọng ngày càng lớn từ khán giả.

Hiện những chia sẻ của Angelababy tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Câu chuyện cũng khiến nhiều người chú ý hơn đến áp lực mà các nghệ sĩ phải đối mặt khi ngoại hình liên tục bị soi xét, đặc biệt trong bối cảnh hình ảnh có thể được ghi lại và lan truyền rộng rãi chỉ sau vài giây xuất hiện trước ống kính.

Angelababy, tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ nhờ nhan sắc nổi bật. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai kết hôn năm 2015, có một con trai và xác nhận ly hôn vào năm 2022.