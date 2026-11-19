Angelababy một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt hình ảnh cô đi cầu bình an tại Phổ Đà Sơn, Trung Quốc cùng người thân được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, người đàn ông để tóc dài, có bộ râu rậm thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đã có tình mới sau gần 5 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, người đàn ông này thực chất là Dương Phàm, em trai ruột của Angelababy.

Ngày 18/11, hình ảnh Angelababy cùng gia đình đến Phổ Đà Sơn được các tài khoản mạng xã hội chia sẻ. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo balo của thương hiệu Chanel. Dù không xuất hiện với trang phục cầu kỳ, cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung. Tuy nhiên, tâm điểm của loạt ảnh lại nằm ở người đàn ông đi gần mẹ con Angelababy.

Angelababy xuất hiện tại Phổ Đà Sơn cùng người thân trong chuyến đi cầu bình an.

Người đàn ông thường xuyên đi cạnh Angelababy được xác định là em trai cô, Dương Phàm.

Theo Mirror Media, người này là Dương Phàm, em trai kém nữ diễn viên 7 tuổi. Anh từng ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những hình ảnh mới đây khiến ngoại hình thay đổi của anh trở thành chủ đề được bàn luận. So với diện mạo thư sinh trong những bức ảnh cũ, Dương Phàm hiện để tóc dài, buộc gọn phía sau và nuôi râu, tạo cảm giác trưởng thành, có phần khác biệt. Chính sự thay đổi này khiến một số cư dân mạng không nhận ra anh, từ đó nảy sinh suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Trước đó, người đàn ông này cũng từng xuất hiện trong một số hoạt động liên quan đến gia đình Angelababy, bao gồm sự kiện gây quỹ tại trường mẫu giáo của con trai nữ diễn viên. Việc anh đồng hành cùng chị gái trong những hoạt động gia đình vì thế không phải điều bất thường. Những hình ảnh mới nhất cũng không phải bằng chứng cho thấy Angelababy đang hẹn hò hay công khai một mối quan hệ tình cảm.

Dù vậy, chuyện đời tư của nữ diễn viên vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn kể từ khi cô và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn ngày 28/1/2022. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm, cả hai cho biết sẽ cùng thực hiện trách nhiệm nuôi dạy con trai. Kể từ đó, Angelababy nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với những người đàn ông khác nhau, nhưng phần lớn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã ly hôn gần 5 năm.

Đầu năm 2026, một số nguồn tin giải trí từng nhắc đến khả năng nữ diễn viên có mối quan hệ mới với một người đàn ông trẻ tuổi tại Hong Kong. Tuy nhiên, thông tin này chủ yếu xuất phát từ lời kể của paparazzi, chưa có hình ảnh đủ sức xác thực hay phản hồi chính thức từ phía Angelababy. Vì vậy, không thể xem những đồn đoán này là bằng chứng cô đã có bạn trai mới.

Ở thời điểm hiện tại, loạt ảnh tại Phổ Đà Sơn chỉ cho thấy Angelababy đang dành thời gian bên gia đình. Người đàn ông gây tò mò trong những ngày qua đã được xác định là em trai cô, không phải tình mới như một số suy đoán ban đầu. Sau gần 5 năm kể từ khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, chuyện tình cảm của nữ diễn viên vẫn là chủ đề được quan tâm, song mọi thông tin liên quan cần được nhìn nhận thận trọng khi chưa có xác nhận từ chính chủ.