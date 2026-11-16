Ðảng viên tiên phong thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Bài 1: Gỡ định kiến, thay đổi tư duy

Năm 2003, khi còn giữ chức Chủ tịch xã Vĩnh Hưng, ông Võ Việt Lâm bắt đầu thử nghiệm trồng cây năn trên 500 m² đất trũng, nhiễm phèn của gia đình (ấp Mỹ Phú Ðông, xã Châu Thới). Khi ấy, cây năn chủ yếu mọc hoang, ít người nghĩ có thể phát triển thành hàng hoá, nhưng người đảng viên này đã nhìn thấy khả năng thích nghi với đất phèn của loại cây bản địa này nên chọn cách thay đổi phương thức sản xuất để khai thác giá trị.

Từ cây năn mọc hoang đến sinh kế có giá trị

Từ diện tích ban đầu, ông Võ Việt Lâm từng bước mở rộng mô hình, vận động người dân cùng tham gia. Năm 2023, ông nghỉ hưu và thành lập Hợp tác xã (HTX) A Trung Ðông, với khoảng 70 xã viên. Bên cạnh năn tươi, HTX phát triển sản phẩm năn dưa, năn bộp đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở thêm đầu ra, tạo việc làm và thu nhập cho trên 20 lao động tại địa phương.

Hơn 20 năm theo đuổi mô hình, điều ông Lâm tâm đắc là phát triển loài cỏ dại trở thành sinh kế cho nhiều hộ dân. Ông chia sẻ: “Nhiều người từng quan niệm đảng viên thì không nên làm kinh tế, nhưng tôi nghĩ phát triển kinh tế là xu thế, nhất là việc tổ chức sản xuất theo mô hình HTX. Ðảng viên phải làm tốt thì mới có thể nêu gương, tạo sức lan toả để bà con làm theo”.

Từ cây năn quen thuộc của quê hương, ông Võ Việt Lâm cùng HTX phát triển thành sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Câu chuyện của ông Lâm đặt ra vấn đề cần nhìn nhận rõ: đảng viên có nên tham gia sản xuất, kinh doanh và làm giàu? Tâm lý dè dặt từng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xuất phát từ lo ngại hoạt động kinh doanh có thể nảy sinh lợi ích cá nhân, ảnh hưởng phẩm chất và uy tín của người đảng viên. Những băn khoăn này là có cơ sở, từng có trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tuy nhiên, phải phân biệt hành vi vụ lợi với hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, không thể vì sai phạm của một số cá nhân mà đánh đồng, làm thui chột ý chí lao động, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (giữa), tham quan mô hình nuôi sò huyết tại xã Cái Nước, tìm hiểu hiệu quả sản xuất và tiềm năng phát triển kinh tế địa phương.

Mở đường làm kinh tế, giữ nghiêm kỷ cương

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khẳng định vị trí, vai trò của người đầu tư, tổ chức sản xuất, tạo việc làm và đưa sản phẩm ra thị trường; đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy năng lực, trách nhiệm của mỗi chủ thể trong phát triển kinh tế. Với đảng viên, tinh thần tiên phong cần được thể hiện bằng những việc làm thiết thực: góp sức đổi mới trong sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên kết nông dân hoặc mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và giá trị cho địa phương.

Ðiều này có ý nghĩa thiết thực với Cà Mau, vùng đất có thế mạnh về thuỷ sản, nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng thuỷ sản đạt 1,335 triệu tấn, trong đó tôm đạt 624 ngàn tấn, lúa đạt 1,87 triệu tấn. Tăng sản lượng phải đi cùng nâng cao giá trị thông qua cải thiện chất lượng, chế biến sâu, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường. Muốn vậy, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, liên kết thay cho cách làm nhỏ lẻ, manh mún. Trong quá trình này, đảng viên có vai trò nêu gương, đi đầu làm kinh tế, tập hợp và vận động người dân cùng tham gia.

Ông Nguyễn Cảnh Hảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, tham quan mô hình kinh tế của đảng viên Nguyễn Ánh Nguyệt, Chi bộ Ấp 3, ghi nhận cách làm hay để lan toả trong cộng đồng.

Ông Dương Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình, cho rằng: “Ðảng viên làm kinh tế tốt sẽ tạo sức lan toả, tập hợp người dân tham gia tổ hợp tác, HTX, tiến tới hình thành những cánh đồng lớn. Khi sản xuất quy mô lớn, người dân sẽ giảm chi phí đầu vào, có điều kiện ký kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm với giá tốt hơn. Ðây cũng là cách thay đổi tư duy sản xuất, từng bước khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phụ thuộc thương lái, nâng cao hiệu quả và ổn định đầu ra”.

Nếu Nghị quyết số 68 khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, thì Quy định số 224-QÐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hoá quyền và trách nhiệm của đảng viên trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Theo đó, đảng viên ngoài khu vực công được tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh mà pháp luật không cấm, không phải xin tổ chức Ðảng chấp thuận, với cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm đảng viên trong khu vực công, việc đầu tư, quản lý, điều hành doanh nghiệp phải tuân thủ những giới hạn tương ứng. Ðặc biệt, nghiêm cấm sử dụng tài sản, nhân lực, thông tin và nguồn lực công để kinh doanh riêng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc đầu tư vào lĩnh vực thuộc phạm vi trực tiếp quản lý để trục lợi. Quy định mới mở rộng cơ hội làm kinh tế chính đáng, đồng thời đặt ra ranh giới rõ ràng giữa quyền kinh doanh và trách nhiệm công vụ.

Theo đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, việc khơi dậy tinh thần tiên phong của đảng viên làm kinh tế tư nhân theo Quy định số 224 sẽ góp thêm nguồn lực thúc đẩy Cà Mau phát triển. Vai trò tiên phong phải được thể hiện bằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ý thức chấp hành pháp luật và đóng góp thiết thực cho địa phương. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin hoặc tài sản công để trục lợi đều phải được kiểm soát, xử lý nghiêm.

Chủ trương đã mở đường, cơ chế đã tạo điều kiện, nhưng để đi đến thành công, đảng viên phải có năng lực biến cơ hội thành hiệu quả thực tế. Vốn, thị trường, tổ chức sản xuất và năng lực quản trị vẫn là những bài toán còn trăn trở.

Trịnh Hồng Nhi - Quốc Ngữ - Trường Giang