Ðảng viên tiên phong, cùng người dân làm kinh tế

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Giang (ấp Ðá Bạc A, xã Ðá Bạc), đảng viên Phạm Trường Giang chọn hướng phát triển kinh tế từ việc tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản. Thành lập năm 2020 với 24 thành viên, đến nay HTX phát triển lên 124 thành viên, vốn huy động hơn 1,2 tỷ đồng.

Những ngày đầu hoạt động, dịch bệnh và đầu ra thiếu ổn định khiến HTX gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, anh Giang chủ động tìm đối tác, kết nối với các công ty xuất nhập khẩu và nhà máy ở Ðồng Tháp Mười để mở rộng thị trường. Khi có đầu ra, xã viên thuận lợi hơn trong sản xuất theo hợp đồng, tiếp cận khoa học - kỹ thuật, từng bước ổn định hoạt động kinh tế.

Ðảng viên Phạm Trường Giang (bên trái) kiểm tra vật tư nông nghiệp tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Giang, nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào phục vụ sản xuất.

Ðồng chí Trịnh Văn Cường, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ðá Bạc, cho biết, địa phương có lợi thế về nông nghiệp, thuỷ sản, tiềm năng du lịch và hơn 1 ngàn đảng viên, tuy nhiên, số đảng viên mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Ðịa phương đang khuyến khích những đảng viên có năng lực, điều kiện phát triển kinh tế bài bản, phát huy vai trò nêu gương, vận động người dân cùng tham gia.

Không phải đảng viên nào cũng có khả năng đầu tư lớn hay điều hành mô hình kinh tế tập thể, mỗi người tuỳ vào điều kiện mà phát huy năng lực, sở trường, tạo ra giá trị từ công việc mình lựa chọn. Ðảng viên Nguyễn Bảo Toàn, giáo viên Trường THCS Phạm Chí Hiền (xã Khánh Bình), là trường hợp như vậy.

Năm 2018, anh góp vốn cùng người thân kinh doanh vật liệu xây dựng, đến năm 2020, mở Cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất Bách Lộc, tại ấp Rạch Nhum, với số vốn khoảng 800 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh của anh hiện tạo việc làm cho từ 6-10 lao động địa phương.

Anh Toàn chia sẻ, trước đây anh từng e ngại việc đảng viên kinh doanh sẽ sinh ra những lời bàn tán. Qua tìm hiểu Quy định số 224, anh hiểu rõ hơn chủ trương khuyến khích đảng viên đầu tư, kinh doanh đúng quy định, từ đó yên tâm phát triển cửa hàng và tìm kiếm thêm thị trường.

Từ kinh doanh vật liệu xây dựng, đảng viên Nguyễn Bảo Toàn (bên trái) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Khuyến khích người dám làm và lan toả mô hình

Ðến cuối tháng 9/2026, Cà Mau có 1.253 doanh nghiệp thành lập mới, 230 doanh nghiệp quay lại hoạt động; vốn đăng ký thành lập mới đạt 7.816 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm. Cùng thời gian này, có 440 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; toàn tỉnh hiện có khoảng 49 ngàn hộ kinh doanh đang hoạt động.

Ðể nguồn lực ấy chuyển hoá thành sức sản xuất, bên cạnh nỗ lực của người kinh doanh, vai trò kiến tạo của cấp uỷ, chính quyền rất quan trọng. Hiện tỉnh cung cấp 1.182 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% thủ tục được công bố thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, đây chính là điều kiện thuận lợi để giảm thời gian, chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua khảo sát các mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhìn nhận, đội ngũ đảng viên có lợi thế về uy tín, tinh thần trách nhiệm, khả năng vận động, tập hợp quần chúng và tiếp cận chủ trương, chính sách. Công tác tuyên truyền cần giúp đảng viên hiểu đúng chủ trương, nhận diện cơ hội, quyền và trách nhiệm; đồng thời giới thiệu những mô hình hiệu quả để tạo sức lan toả.

Theo đó, công tác tuyên truyền không nên dừng ở việc giới thiệu đảng viên có thu nhập cao, hay mô hình quy mô lớn, điều cần làm rõ là cách tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn lực, tạo việc làm, kết nối người dân và giữ chữ tín trong kinh doanh. Mô hình có sức thuyết phục khi người khác nhìn thấy cách làm phù hợp với điều kiện của mình, có thể học hỏi và vận dụng, chứ không chỉ là kết quả để ngưỡng mộ.

Từ trách nhiệm cá nhân đến động lực tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Cà Mau ước tăng 7,37%. Ðể đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, tỉnh cần tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng chất lượng đầu tư và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân. Tôm, cua, lúa, kinh tế biển, chế biến nông, thuỷ sản và du lịch đều là những lợi thế của địa phương. Vấn đề đặt ra không dừng ở mở rộng quy mô sản xuất, mà phải nâng giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Trong quá trình đó, những đảng viên có năng lực tổ chức sản xuất, am hiểu thị trường và khả năng tập hợp cộng đồng có thể góp phần thúc đẩy kinh tế ngay từ cơ sở. Mỗi mô hình có quy mô khác nhau, nhưng khi được tổ chức bài bản và kết nối, nguồn lực nhỏ có thể tạo nên giá trị lớn hơn cho địa phương.

Tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối thị trường giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế địa phương. (Trong ảnh: Quy trình rửa ba khía tại HTX Ba khía Ðầm Dơi, Xã Quách Phẩm).

Tại hội nghị triển khai các văn bản cụ thể hoá nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIV, ngày 9/11/2026, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh yêu cầu nhận diện, tháo gỡ những nút thắt, thống nhất giải pháp đột phá, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 10% trở lên. Trọng tâm là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân.

Yêu cầu tăng trưởng đặt ra trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Với đội ngũ đảng viên, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được thể hiện bằng những lựa chọn phù hợp và hành động cụ thể: người có điều kiện mạnh dạn đầu tư; người có kinh nghiệm phát huy sở trường; người làm tốt chia sẻ cách làm, kết nối những người cùng chí hướng. Mọi hoạt động đều hướng đến hiệu quả, tuân thủ pháp luật và không tách rời trách nhiệm với cộng đồng.

Nghị quyết số 68 và Quy định số 224 mở thêm không gian để đảng viên phát huy năng lực, tham gia phát triển kinh tế tư nhân, nhưng chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người có khả năng được khuyến khích hành động, người đang làm kinh tế được tạo điều kiện phát triển và những mô hình hiệu quả có cơ hội kết nối, nhân rộng. Khi sự tiên phong gắn với hiệu quả lao động, minh bạch trong kinh doanh và lợi ích thiết thực cho người dân, mỗi đảng viên sẽ góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Cà Mau giai đoạn mới.