Ðảng bộ xã Hưng Thịnh lãnh đạo phát triển kinh tế

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam, Lào, Campuchia tìm hiểu thực tế mô hình phát triển cây ca cao ở xã Hưng Thịnh.

Nhận thấy tiềm năng của xã về phát triển nông nghiệp rất lớn, sau khi Đảng bộ xã Hưng Thịnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã đã ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/ĐU, ngày 4-12-2025 về tập trung phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã.

Dựa vào thế mạnh để phát triển

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh Lê Mạnh Hùng cho biết: Xã Hưng Thịnh có rất nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, có quốc lộ 1 đi qua trung tâm xã; khoảng cách từ xã đến trung tâm thành phố là 22km; đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50km; cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 25km; giáp với Khu công nghiệp Bàu Xéo.

Việc hình thành xã Hưng Thịnh với địa bàn rộng hơn đã đem đến những thuận lợi và yêu cầu mới trong quản lý, điều hành. Một trong những lợi thế quan trọng của địa phương là quỹ đất nông nghiệp tương đối lớn và có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu năm.

Địa hình của xã khá bằng phẳng và nhiều khu vực có đất đỏ bazan màu mỡ phù hợp phát triển các loại cây lâu năm. Những điều kiện tự nhiên này là một trong những nền tảng để người dân Hưng Thịnh phát triển các loại cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế, trong đó có cây bưởi và cây ca cao.

Đối với cây bưởi, xã có hơn 300 hộ trồng, với tổng diện tích 426ha, toàn bộ diện tích này đang cho thu hoạch. Địa phương có 1 hợp tác xã (HTX) bưởi Ý Hồng, 1 Tổ hợp tác cây bưởi Tây Hòa và đã có 1 chuỗi liên kết được phê duyệt, với diện tích 31,36ha của 24 hộ; đơn vị thu mua là HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Ý Hồng. Năm 2025, sản lượng bưởi của địa phương đạt khoảng 690 tấn, sản lượng dự kiến năm 2026 khoảng 690 tấn; giá bán bình quân khoảng 15 ngàn đồng/kg.

Nếu cây bưởi là ngành hàng đã hình thành tương đối ổn định thì cây ca cao đang được Hưng Thịnh xác định là hướng phát triển mới có nhiều tiềm năng. Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Thịnh Trần Khắc Dương, xã có khoảng 300 hộ trồng ca cao, với tổng diện tích khoảng 250ha; trong đó khoảng 50ha đang cho thu hoạch và 200ha trồng mới. Địa phương có 1 HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Lộc Phát, 1 Tổ hợp tác ca cao Trung Hòa và 1 chuỗi liên kết được phê duyệt với diện tích gần 90ha của 105 hộ; đơn vị thu mua là Công ty TNHH Thương mại và Phát triển nông nghiệp Nhất Nông.

Sản lượng ca cao năm 2025 khoảng 2.500 tấn, dự kiến năm 2026 khoảng 3 ngàn tấn; giá bán bình quân hiện nay hơn 10 ngàn đồng/kg.

Ðồng hành với người dân

“Điều chúng tôi quan tâm nhất không chỉ mở rộng diện tích ca cao, mà là làm thế nào để hình thành được một ngành hàng ca cao có giá trị và phát triển bền vững” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ trồng và bán nguyên liệu thì giá trị gia tăng đối với người nông dân còn hạn chế. Vì vậy, Hưng Thịnh đang hướng đến việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, trong đó người nông dân là chủ thể sản xuất; HTX đóng vai trò tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức vùng nguyên liệu; doanh nghiệp tham gia cung ứng, thu mua, chế biến và tiêu thụ.

Trong tháng 8-2026, xã đã tổ chức công bố quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ca cao giữa HTX Lộc Phát và Công ty Nhất Nông.

Từ những kết quả mà Hưng Thịnh đã làm được thời gian qua và lộ trình, bước đi thời gian tới có thể thấy ở đâu có cơ sở Đảng mạnh, ở đó có niềm tin của nhân dân và sự phát triển kinh tế vượt trội. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thịnh tiếp tục đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng quê hương trở thành vùng quê kiểu mẫu, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Đây là bước đi có ý nghĩa đối với địa phương, bởi Đảng ủy, UBND xã Hưng Thịnh đã xác định: Muốn phát triển nông nghiệp hàng hóa thì phải giải quyết được bài toán đầu ra; muốn doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định thì phải xây dựng được vùng nguyên liệu có kiểm soát và muốn người dân tham gia lâu dài thì chuỗi liên kết phải tạo ra lợi ích thực tế cho người sản xuất. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đang được triển khai theo hướng này để phấn đấu đến cuối năm 2026 hình thành vùng sản xuất ca cao khoảng trên 250ha.

Ông Hà Thanh Phương, ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh chia sẻ: Gia đình ông đang trồng 1,5ha cây ca cao. Xã luôn quan tâm hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ca cao và tổ chức cho người dân đi học tập mô hình trồng cây ca cao năng suất cao trên địa bàn thành phố Đồng Nai, như ở Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức, xã Phú Hòa; Tổ hợp tác Ca cao xã Định Quán. Toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu, ổn định nên nhân dân rất phấn khởi.

Mới đây, trong chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế về phát triển kinh tế ở Đồng Nai của đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam, Lào, Campuchia, khi đến tìm hiểu thực tế mô hình phát triển cây ca cao ở xã Hưng Thịnh, đồng chí A-lếc-vị-lay Xúc-chạ-lơn, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, Ban Đối ngoại Trung ương của Lào rất ấn tượng về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố nói chung và Đảng ủy, UBND xã Hưng Thịnh nói riêng trong việc gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo đầu vào, đầu ra sản xuất nông nghiệp ổn định, làm cho người dân yên tâm sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. “Với kinh nghiệm này của Đồng Nai, chúng tôi có thể áp dụng được ở địa phương mình” - đồng chí A-lếc-vị-lay Xúc-chạ-lơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Thịnh Đỗ Ngọc Nam cho biết: Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà xã đã đề ra, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của xã Hưng Thịnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Đến ngày 20-8-2026, thu ngân sách trên địa bàn xã bằng 122% dự toán được giao của năm. Trên địa bàn hiện có hơn 1.700 hộ kinh doanh cá thể, 13 HTX và 3 quỹ tín dụng nhân dân, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm; năm 2026 xã duy trì 8 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị và khả năng nhận diện của sản phẩm địa phương.

Các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo cho người có công, giảm nghèo; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hưng Thịnh xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, sản xuất an toàn, bền vững và gắn với thị trường.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh cũng quan tâm phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất; gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP và nếu có điều kiện thì phát triển các mô hình trải nghiệm, du lịch nông nghiệp.