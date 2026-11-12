Andreeva thắng áp đảo Sabalenka, đứng đầu bảng WTA Finals

Mirra Andreeva giành chiến thắng trước Aryna Sabalenka tại WTA Finals 2026. (Ảnh: WTA)

Ngày 12/11 (giờ Việt Nam), Mirra Andreeva tạo nên bất ngờ lớn tại WTA Finals 2026 khi đánh bại tay vợt số hai thế giới Aryna Sabalenka sau hai set với các tỷ số 6-4 và 6-0. Trận đấu diễn ra tại Indian Wells (Mỹ) và khép lại chỉ sau 62 phút tranh tài.

Bước vào trận đấu với vị thế hạt giống số ba, Andreeva gặp nhiều khó khăn trước khả năng giao bóng và những cú đánh uy lực của Sabalenka. Tay vợt người Belarus sớm giành break ở game thứ tư, sau đó nâng tỷ số lên 4-1 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi Andreeva dần lấy lại nhịp độ, cải thiện khả năng trả giao bóng và liên tục gây sức ép lên đối thủ. Tay vợt 19 tuổi thắng liền ba game để cân bằng tỷ số 4-4, trước khi tiếp tục giành break và khép lại set đầu với chiến thắng 6-4.

Đáng chú ý, từ thời điểm bị dẫn 1-4, Andreeva thắng 20 trong số 23 điểm tiếp theo. Cô cũng thực hiện ba cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp để kết thúc set đấu, tạo nên màn ngược dòng ấn tượng.

Sang set 2, Andreeva tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Những pha điều bóng chính xác cùng khả năng di chuyển linh hoạt giúp tay vợt người Nga liên tục khai thác sai sót của đối thủ.

Trong khi Sabalenka gặp nhiều khó khăn khi kiểm soát các cú đánh, Andreeva không để mất game nào, nhanh chóng giành chiến thắng 6-0.

Theo thống kê của WTA, Andreeva thắng liên tiếp 11 game cuối trận, giành 45 trong tổng số 55 điểm cuối cùng. Tay vợt người Nga ghi 16 điểm winner (điểm thắng trực tiếp), đồng thời chỉ mắc sáu lỗi đánh bóng hỏng.

Phát biểu sau trận đấu, Andreeva thừa nhận bản thân không hài lòng với màn khởi đầu, nhưng đã biến cảm xúc tiêu cực thành động lực để cải thiện lối chơi.

"Tôi đã rất tức giận khi để mất game giao bóng. Tuy nhiên, điều đó giúp tôi giao bóng mạnh hơn và dần tìm lại cảm giác thi đấu. Sau đó, mọi thứ bắt đầu diễn ra thuận lợi", Andreeva chia sẻ tại cuộc họp báo.

Tay vợt 19 tuổi cũng bày tỏ sự phấn khích khi giành chiến thắng trước một trong những đối thủ hàng đầu thế giới, đồng thời khẳng định đang có thể trạng và tinh thần tốt để tiếp tục chinh phục những trận đấu tiếp theo.

Chiến thắng trước Sabalenka giúp Andreeva duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận tại bảng 2. Trước đó, cô đã đánh bại Elina Svitolina với cùng tỷ số 6-4, 6-0 trong trận ra quân.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Andreeva sớm giành vị trí nhất bảng và quyền vào bán kết, bất kể kết quả lượt trận cuối cùng gặp Karolina Muchova.

Theo WTA, Andreeva trở thành tay vợt trẻ nhất góp mặt tại bán kết WTA Finals kể từ Caroline Wozniacki năm 2009. Cô cũng là tay vợt đầu tiên trong lịch sử giải đấu thắng một set với tỷ số 6-0 ở cả hai trận đầu tiên trong lần tham dự của mình.

Đây là thành tích đáng chú ý đối với tay vợt 19 tuổi, người vừa giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros 2026.

Trong khi đó, thất bại khiến Sabalenka chưa thể giành vé vào bán kết. Tay vợt người Belarus sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Elina Svitolina ở lượt trận cuối để xác định tấm vé còn lại của bảng 2.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Svitolina ngược dòng đánh bại Karolina Muchova với các tỷ số 3-6, 6-2 và 6-2, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp. Kết quả này cũng khiến Muchova chính thức hết cơ hội vào bán kết.

Sau thất bại trước Andreeva, Sabalenka thừa nhận đối thủ đã thi đấu xuất sắc, đồng thời khẳng định vẫn quyết tâm giành quyền đi tiếp.

"Dù trận đấu không diễn ra như mong muốn, tôi vẫn còn cơ hội vào bán kết. Tôi sẽ cần thời gian để hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo", Sabalenka chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, hai trận cuối của bảng 2 giữa Andreeva và Muchova, Sabalenka và Svitolina sẽ diễn ra ngày 14/11 theo giờ Việt Nam.

WTA Finals 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 15/11 tại Indian Wells (Mỹ), quy tụ tám tay vợt nữ hàng đầu mùa giải. Bốn tay vợt xuất sắc nhất vòng bảng sẽ giành quyền tham dự bán kết, trước khi trận chung kết diễn ra ngày 15/11.