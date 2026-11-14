Ancelotti chê trọng tài thiếu kinh nghiệm

Carlo Ancelotti bị truất quyền chỉ đạo sau khi vào sân phản đối bàn thắng quyết định của Nhật Bản.

“Ông ấy không đủ kinh nghiệm để điều hành trận đấu này”, Ancelotti nói sau trận giao hữu tại Singapore, theo ge. HLV người Italy cũng cho rằng Brazil cần nhìn lại những gì đội làm tốt, sau khi gỡ hòa từ thế bị dẫn 0-2.

Tranh cãi nổ ra ở phút 90+1, khi Takumi Sakamoto ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Trước đó, Takumi Minamino lấy bóng từ chân João Gomes. Brazil cho rằng tiền vệ Nhật Bản phạm lỗi, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận sau khi VAR kiểm tra.

Ancelotti bước vào sân phản đối và nhận thẻ đỏ. Raphinha, lúc này đã rời sân nhường chỗ cho Endrick, cũng bị đuổi vì phản ứng. Theo UOL, một số cầu thủ Brazil tiếp tục vây quanh Jansen Foo sau tiếng còi mãn cuộc. Trọng tài người Singapore rời sân dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh.

Trả lời Globo, Raphinha xin lỗi người hâm mộ vì cách hành xử của mình. Tiền đạo Barcelona cho biết anh đã nhiều lần tìm cách trao đổi với trọng tài. Ngoài pha bóng của João Gomes, Raphinha cho rằng Nhật Bản để bóng chạm tay trước bàn mở tỷ số và Brazil đáng được hưởng phạt đền khi anh ngã trong vùng cấm ở hiệp một.

Trước khi trận đấu nóng lên vì bàn thắng của Sakamoto, Brazil đã để Takefusa Kubo và Keito Nakamura ghi hai bàn trong vòng 19 phút. Vinicius Junior gỡ hòa bằng hai cú sút từ ngoài vùng cấm. Endrick suýt đưa Brazil vượt lên ở phút 80, nhưng cú sút của anh dội xà.

Brazil khép lại lịch thi đấu năm 2026 bằng trận gặp chủ nhà Singapore lúc 17h ngày 17/1. Theo Itatiaia, Ancelotti và Raphinha đều sẽ vắng mặt sau hai thẻ đỏ.