Ancelotti bắt đầu mất tín nhiệm ở Brazil

Áp lực dành cho Ancelotti tăng lên khi Selecao tiếp tục thiếu sự ổn định.

Carlo Ancelotti đến tuyển Brazil với hồ sơ gần như không cần giới thiệu. Ông có kinh nghiệm, danh tiếng và đủ thành tích để nhận được sự kiên nhẫn lớn hơn phần đông HLV khác.

Nhưng sau hơn một năm, những lợi thế ấy không còn che được các vấn đề của Selecao. Trận thua Nhật Bản tại Singapore hôm 14/11 là ví dụ mới nhất, khi Brazil bị dẫn 0-2, gỡ hòa nhờ hai khoảnh khắc của Vinicius Junior rồi lại nhận bàn thua quyết định trong thời gian bù giờ. Cuối trận, Ancelotti còn bị truất quyền chỉ đạo sau khi lao vào sân phản ứng trọng tài.

Thất bại càng gây chú ý bởi trước trận, Ancelotti nói giai đoạn thử nghiệm của Brazil sắp khép lại. Hai cuộc đối đầu với Nhật Bản và Singapore được xem như những dịp cuối để ông đánh giá nhân sự trước khi thu hẹp bộ khung, hướng đến Copa America 2028 và World Cup 2030.

Brazil vẫn chưa có một cách chơi rõ ràng

Ancelotti có lý do để yêu cầu thêm thời gian. Brazil đang thay máu mạnh sau World Cup 2026, với nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập và không ít vị trí vẫn được thử nghiệm. Trong danh sách hiện tại, 15 cầu thủ dưới 23 tuổi, cho thấy quá trình chuyển giao vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tuổi tác hay kinh nghiệm.

Carlo Ancelotti bị truất quyền chỉ đạo sau khi phản ứng trọng tài ở cuối trận thua Nhật Bản.

Trước trận gặp Nhật Bản, cựu danh thủ Tostão đã chỉ ra điểm khiến ông lo ngại. Theo ông, Brazil vẫn thiếu các phương án chiến thuật đủ rõ ràng và Ancelotti cần thử những cấu trúc khác, chẳng hạn hệ thống ba trung vệ, thay vì tiếp tục xoay quanh cách bố trí quen thuộc.

Tostão cũng đặt câu hỏi về khả năng phản biện trong ban huấn luyện. Uy tín quá lớn của Ancelotti có thể vô tình khiến những người xung quanh ít tham gia hơn vào các quyết định chuyên môn, trong khi Brazil lúc này lại cần nhiều góc nhìn hơn để tìm ra cách chơi phù hợp.

Trận gặp Nhật Bản khiến những băn khoăn ấy càng rõ.

Hai bàn của Brazil đều đến từ Vinicius Junior, cho thấy đội bóng vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo khác biệt của một vài cá nhân. Khi Vini không còn liên tục tạo ra những pha xử lý quyết định, hệ thống tấn công của Brazil thiếu phương án thứ hai để thay đổi cục diện.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống. Nhật Bản không cần cầm bóng nhiều vẫn có thể đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm, đặc biệt sau lưng tuyến giữa và hai biên. Việc Brazil thủng lưới ba bàn khiến thất bại khó được xem như một tai nạn đơn lẻ.

Sự kiên nhẫn không còn như trước

Ancelotti vẫn được CBF ủng hộ và chưa đứng trước nguy cơ mất ghế ngay lập tức. Tuy vậy, cách báo chí Brazil đặt vấn đề sau trận thua Nhật cho thấy bầu không khí quanh đội tuyển đã thay đổi.

Ở giai đoạn đầu, nhiều kết quả không tốt còn có thể được giải thích bằng việc thử nghiệm nhân sự và làm mới đội hình. Khi chính Ancelotti tuyên bố quá trình thử nghiệm sắp kết thúc, tiêu chuẩn dành cho ông cũng cao hơn.

Brazil vẫn phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc cá nhân trong giai đoạn Ancelotti thử nghiệm đội hình.

Brazil lúc này cần một bộ khung rõ hơn, cách vận hành ổn định hơn và khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn trước các đối thủ mạnh. Nhật Bản không phải đội dễ chơi, nhưng việc Selecao tiếp tục gặp khó trước đối thủ châu Á cho thấy họ chưa tạo được khoảng cách rõ rệt về tổ chức.

Phản ứng của Ancelotti cuối trận cũng khiến áp lực tăng thêm. Một HLV vốn nổi tiếng điềm tĩnh lại trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc tranh cãi với trọng tài sau bàn thua phút cuối, rồi bị truất quyền chỉ đạo.

Một trận giao hữu không thể quyết định tương lai của Ancelotti. Nhưng Brazil cũng không thể mãi dựa vào danh tiếng của HLV để giải thích cho những vấn đề chưa được giải quyết.

Ancelotti vẫn còn nhiều uy tín. Điều ông cần lúc này là biến uy tín ấy thành một đội tuyển có cách chơi thuyết phục hơn.