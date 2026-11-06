Analog Devices hoàn tất thương vụ mua lại Alif Semiconductor

Analog Devices, Inc. (ADI) vừa thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại Alif Semiconductor.

Việc kết hợp thế mạnh của ADI về cảm biến, xử lý tín hiệu, nguồn điện, kết nối và phần mềm ứng dụng với các vi điều khiển và bộ xử lý tích hợp AI-native của Alif sẽ mở rộng tổng thị trường tiềm năng của ADI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng trung tâm dữ liệu, quốc phòng, năng lượng, robot, y tế số và thiết bị đeo.

Trí tuệ nhân tạo đang bước vào một giai đoạn mới, khi các mô hình không chỉ mã hóa ngôn ngữ và hình ảnh mà còn tiến tới hiểu bối cảnh và tương tác với thế giới vật lý.

Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi các hệ thống có khả năng suy luận từ những tín hiệu như chuyển động, âm thanh, rung động, sóng vô tuyến và nhiệt động lực học, đồng thời vận hành tại chỗ trong những giới hạn khắt khe về mức tiêu thụ điện năng, độ trễ, bảo mật và độ tin cậy.

Ông Vincent Roche, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI, cho biết: “Trong nhiều thập kỷ qua, ADI đã giúp khách hàng giải quyết những thách thức phức tạp nhất ở cấp độ hệ thống nhờ chuyên môn sâu rộng và danh mục công nghệ trải rộng trên ranh giới giữa thế giới vật lý và thế giới số. Nền tảng AI-native của Alif tiếp nối những thế mạnh đó, thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống có khả năng hiểu các tín hiệu từ thế giới thực, suy luận và hành động ngay tại chỗ, đồng thời đáp ứng những yêu cầu khắt khe về mức tiêu thụ điện năng, độ trễ, bảo mật và độ tin cậy. Đây chính là trí tuệ vật lý trong thực tiễn", ông Roche cho biết.

Trước đó, hồi tháng 9 ADI công bố việc mua lại Alif Semiconductor với giá trị giao dịch lên tới 1,35 tỷ USD. Alif được cho là công ty đang định nghĩa lại trí tuệ biên (edge intelligence) với một nền tảng tiên tiến gồm các vi điều khiển và bộ xử lý tích hợp AI-native có hiệu suất cao.

Kiến trúc không đồng nhất của công ty này cho phép hợp nhất dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, suy luận với độ trễ thấp và xử lý AI trên thiết bị, đưa các năng lực trí tuệ tiên tiến vào những hệ thống vật lý có yêu cầu khắt khe.

Analog Devices, Inc. là công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, kết hợp vật lý và kỹ thuật số để tạo ra những đột phá tại Biên Thông minh (Intelligent Edge). Với doanh thu hơn 11 tỷ USD trong năm tài chính 2025, công ty kết hợp các công nghệ tương tự, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm cho các giải pháp giúp chống biến đổi khí hậu, kết nối con người và thế giới, cũng như thúc đẩy những tiến bộ trong tự động hóa và robotics, phương tiện giao thông, chăm sóc sức khoẻ, năng lượng và trung tâm dữ liệu.