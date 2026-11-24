Theo MyDaily, mới đây, An Yujin đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh hậu trường tại lễ trao giải MAMA Awards 2026. Đi kèm những hình ảnh mới, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Liệu tất cả những điều này có nên được cất lên thành lời ca, liệu mọi chuyện có nên diễn ra như thế này?".

Trong loạt ảnh được công bố, An Yujin xuất hiện với mái tóc đen dài duỗi thẳng tự nhiên, buông lệch sang một bên vai. Nữ thần tượng lựa chọn phong cách trang điểm trong trẻo, tập trung vào lớp nền căng bóng cùng đôi môi ẩm mượt, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh thuần, vừa mang nét huyền ảo.

Trong loạt ảnh được công bố, An Yujin xuất hiện với mái tóc đen dài duỗi thẳng tự nhiên.

Đặc biệt, bộ trang phục mang hơi hướng giả tưởng của An Yujin trở thành điểm nhấn trong những khung hình. Nữ ca sĩ diện áo dài tay xuyên thấu màu trắng ngà với chi tiết cổ đứng, kết hợp áo corset đan dây bên ngoài. Cách phối nhiều lớp giúp tôn lên vòng eo, đồng thời tạo nên tổng thể lãng mạn và tinh tế.

An Yujin hoàn thiện bộ trang phục bằng chân váy ngắn chất liệu satin đồng màu, nổi bật với những đường xếp nếp mềm mại ở hai bên cùng chi tiết thắt nút. Độ bóng nhẹ của chất liệu satin kết hợp với thiết kế corset giúp nữ thần tượng trông như một nhân vật bước ra từ thế giới trò chơi điện tử.

An Yujin hoàn thiện bộ trang phục bằng chân váy ngắn chất liệu satin đồng màu

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, sắc sảo thường thấy trên sân khấu, An Yujin lần này mang đến diện mạo nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. Sự kết hợp giữa nhan sắc trong trẻo và trang phục mang hơi hướng cổ điển cũng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách của nữ ca sĩ.

An Yujin chính thức ra mắt vào tháng 10/2018 với tư cách thành viên nhóm nhạc IZ*ONE. Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, cô tái xuất vào ngày 1/12/2021 trong đội hình IVE thuộc công ty Starship Entertainment, đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính.

An Yujin chính thức ra mắt vào tháng 10/2018 với tư cách thành viên nhóm nhạc IZ*ONE.

Cùng IVE, An Yujin ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi bật như LOVE DIVE, After LIKE và BANG BANG. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nữ thần tượng còn tích cực mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải trí truyền hình. Cô từng tham gia loạt chương trình Earth Arcade và chương trình trinh thám Crime Scene Zero của Netflix. An Yujin cũng đã xác nhận góp mặt trong mùa thứ hai của Crime Scene Zero, dự kiến phát sóng vào năm 2027.

Mới đây, tại lễ trao giải MAMA Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 ở Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), IVE tiếp tục khẳng định sức hút khi giành hai giải thưởng gồm Nhóm nhạc nữ xuất sắc và Best Song TOP10.

Không chỉ ghi nhận thêm thành tích cùng IVE, An Yujin còn trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý tại sự kiện năm nay nhờ phong cách thời trang đa dạng và nhan sắc ngày càng nổi bật.