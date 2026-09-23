An Yu Jin (IVE) khoe tỷ lệ cơ thể như người mẫu

An Yu Jin (IVE) tiếp tục gây chú ý với diện mạo ngày càng xinh đẹp cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Loạt ảnh mới của nữ thần tượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là khoảnh khắc cô khoe đôi chân dài và vóc dáng cân đối.

Cụ thể, mới đây, An Yu Jin đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram kèm dòng trạng thái “fall made me do it” (Tạm dịch: Mùa thu khiến tôi làm điều này). Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ thần tượng diện cardigan màu tím kết hợp quần short ngắn, khéo léo khoe đôi chân dài nổi bật. Cách phối đồ đơn giản nhưng giúp vóc dáng của cô trở thành điểm nhấn trong toàn bộ khung hình.

An Yu Jin (IVE) tiếp tục gây chú ý với diện mạo ngày càng xinh đẹp cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật.

Sở hữu gương mặt nhỏ cùng chiều cao 173 cm, An Yu Jin gây ấn tượng bởi tỷ lệ cơ thể cân đối, được nhận xét không thua kém người mẫu. Đặc biệt, đôi chân dài càng khiến tổng thể vóc dáng của nữ thần tượng trở nên nổi bật khi diện trang phục ngắn. Nhiều khán giả để lại bình luận như: “Tỷ lệ cơ thể thật sự quá đáng”, “An Yu Jin càng ngày càng xinh”, “173 cm mà mặt lại nhỏ nên nhìn như người mẫu”, “Đôi chân dài quá nổi bật” hay “Tỷ lệ này đúng là không có đối thủ”.

Ở một số hình ảnh khác, An Yu Jin thay đổi phong cách khi kết hợp quần jeans với áo blouse trắng. Không còn vẻ năng động như bộ trang phục trước, nữ thần tượng mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và trong trẻo hơn. Gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa cùng cách tạo dáng tự nhiên giúp cô được nhận xét có diện mạo giống một nàng búp bê.

An Yu Jin thay đổi phong cách khi kết hợp quần jeans với áo blouse trắng.

Sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục cũng giúp An Yu Jin cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh. Từ phong cách trẻ trung với quần short đến vẻ thanh lịch, nữ tính cùng quần jeans và áo blouse trắng, nữ thần tượng đều tạo được dấu ấn riêng.

An Yu Jin sinh năm 2003. Năm 2021, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm IVE và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng nữ hiện nay. Qua những hình ảnh mới nhất, ngoại hình cùng tỷ lệ cơ thể của An Yu Jin tiếp tục trở thành điểm được khán giả dành nhiều lời khen.