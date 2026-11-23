Công trình của lòng nhân ái

Bà Phạm Thị Túy, ở thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy, có chồng là ông Bùi Như Ý từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Ông Ý đã mất cách đây hơn chục năm. Hiện bà Túy sống với người con trai út là Bùi Minh Pháp (35 tuổi), bị nhiễm chất độc da cam từ bố.

Từ nguồn kinh phí của chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bà Phạm Thị Túy tu sửa lại ngôi nhà cũ được xây dựng cách đây gần 40 năm, nay đã xuống cấp. Bà Túy chia sẻ: “Con trai tôi bị nhiễm chất độc hóa học từ bố nên sức khỏe yếu, bản thân tôi tuổi cao, kinh tế gia đình rất eo hẹp. Được hỗ trợ kinh phí để sửa lại nhà cửa kiên cố, khang trang hơn, tôi rất phấn khởi”.

Bà Phạm Thị Tuý giới thiệu căn nhà vừa mới được sửa chữa - Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, cho biết: “Toàn xã có 103 đối tượng con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, qua rà soát xác định có 11 đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 1 hộ xây mới và 10 hộ sửa chữa. Cùng với việc giải ngân nguồn vốn của tỉnh, nguồn vốn ngân sách địa phương, xã đang huy động cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ để chương trình được thực hiện đúng tiến độ”.

Toàn tỉnh hiện xây mới 58 ngôi nhà và sửa chữa, cải tạo 35 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo kết quả rà soát, hiện vẫn còn 237 ngôi nhà, bao gồm 88 nhà xây mới và 149 nhà sửa chữa, cải tạo dự kiến cần phải khởi công và hoàn thiện trước ngày 19/5/2027.

Song song với chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Đây là chương trình mang tính tiếp nối chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công được triển khai từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh.

Những ngày này, ông Nguyễn Mậu Miên (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hòa (75 tuổi) ở thôn Hiển Lộc, xã Ninh Châu, không giấu được niềm vui vì chẳng bao lâu nữa gia đình ông bà sẽ có ngôi nhà khang trang để ở. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là bộ đội, còn bà là dân công hỏa tuyến.

Do bà Hòa thường xuyên đau ốm, kinh tế khó khăn nên đến nay cả gia đình vẫn phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Nay có được nguồn kinh phí từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, cùng với sự giúp đỡ của con cháu, ông bà quyết định xây dựng lại ngôi nhà để yên tâm an dưỡng tuổi già. Ông Miên cho biết: “Thôn Hiển Lộc thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Nay được cấp trên quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, nền nhà nâng cao, gia đình tôi không còn lo lắng khi mùa mưa lũ đến”.

Ngôi nhà ông Nguyễn Mậu Miên đang được xây dựng - Ảnh: N.T

Ông Mai Đức Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Bí thư Đoàn xã Ninh Châu, chia sẻ: “Đến nay, thông qua công tác vận động, xã đã tiếp nhận được số tiền trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực ủng hộ cả về vật chất và ngày công lao động để sớm hoàn thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách”.

Quyết liệt hoàn thành mục tiêu đề ra

Toàn tỉnh hiện có 3.112 hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ còn khó khăn về nhà ở, trong đó 1.826 hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở mới và 1.286 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Để sớm hoàn thành các chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại Quảng Trị vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2027, ngoài vai trò của Ủy ban Mặt trận các cấp, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phươngvà các tổ chức đoàn thể để huy động nguồn lực, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại xã Tuyên Lâm - Ảnh: N.T

Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục kết nối, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ chương trình. Trên cơ sở kết quả rà soát và nguồn kinh phí huy động, tiếp nhận được, chúng tôi sẽ chủ động tham mưu phân bổ kịp thời, phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện tại các địa phương, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả nguồn lực”.

Mỗi ngôi nhà được sửa chữa, xây mới luôn mang theo niềm vui của các gia đình người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến. Hai chương trình đầy tính nhân văn này không chỉ góp sức để cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình còn khó khăn mà còn thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với các gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người tham gia kháng chiến có con đẻ nhiễm chất độc hóa học. Cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức để các chương trình hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, để trên vùng đất Quảng Trị sâu nặng nghĩa tình, ngọn lửa tri ân luôn được gìn giữ, tiếp nối và vun đắp cùng năm tháng.